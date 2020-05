Transportistas con más gastos y demoras por el coronavirus

Las ventas online se limitan por los envíos

El comercio electrónico parecería ser el único oasis en medio de la pandemia. Según estimaciones de la consultora Kantar, la cantidad de personas que realiza sus compras online creció 30% con la crisis del coronavirus (Covid-19) y hay 3 de 10 compradores nuevos que repetirían la experiencia. Sin embargo, las entregas pueden significar un verdadero embudo. En tanto, se advirtió que cuando no se entrega rápido, la gente no quiere comprar; nadie quiere comprar algo ‘por las dudas’. Así, el panorama cambia si la logística no cumple con las expectativas. El problema del e-commerce es la parte de la logística, envíos y entregas: alguien tiene que agarrar una caja y llevarla a algún lado, se analizó desde la consultora en tecnología Snoop Consulting.