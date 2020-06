Transformar la materia

Lunes 8 de junio de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Barro, metal, cuero, madera transmutan a golpe de calor o cincel, por efecto del saber y la precisión. Imágenes, materia prima, manos sustancian el oficio de crear.

De naturaleza, sus elementos y aleaciones se nutre -en parte- el arte, que “toma mucho del entorno y a la vez, busca transformarlo”, subrayó la artista plástica Luján Oliveira, en entrevista con El Territorio.

En su taller se hallan a manera de huellas, las formas de su indagación sobre distintos materiales: grandes ollas de barro, esculturas, instrumentos musicales, mates y bombillas con grabados, collares de cerámica y plata e innumerables herramientas.

“Pasé por la madera con la talla, también los metales, hago joyería y cuando descubrí la ductilidad de la cerámica me atrapó”, relató y añadió “con cerámica se pueden hacer desde esculturas, piezas utilitarias cotidianas hasta lavatorios, es un material noble que me sigue sorprendiendo. Me gusta investigar con todos los materiales”, contó la artista especializada en cerámica y escultura que actualmente incursiona en la producción de piezas utilitarias y también, objetos de cuero como carteras.

Señaló que este tiempo de cuarentena -como a muchos- le ha significado reorganizar su rutina y reinventar su labor. “Tenía ya comenzado un taller de elaboración de ollas de barro, tuvimos una clase y vino la cuarentena y no pudimos continuar, ahora estoy viendo la manera de poder hacerlo por redes sociales”.

Con las clases en suspenso, relató: “Me pasó que tuve mucho tiempo en el taller, mucho tiempo para proyectar y producir. Activé más las redes sociales mostrando mis trabajos y a la gente le gustó y me comenzaron a pedir juegos de té, platos, ollas, así que estoy en eso, a pleno elaborando piezas utilitarias”.

A la vez explicó que “este momento especial (de aislamiento social por coronavirus) a mí me dio por mirar más a las plantas, a la naturaleza, quizás sea porque la cerámica viene de la tierra o porque toda pieza que sale mal va para maceta, la cosa es que la información de imágenes que tengo es de este paisaje misionero exuberante y flasheo con mariposas, flores, hojas gigantes, hongos”.

La constante transformación de objetos, de espacios, del quehacer, es parte del camino del artista expresó “en la formación del artista hay mucho de búsqueda y en este camino se invierte en aprendizaje, en práctica y formación, en herramientas. Para cada material se requieren herramientas e insumos diferentes, por la cuarentena los insumos que son importados se encarecieron y también hay retrasos en los proveedores porque todo viene de Buenos Aires, ahí me tocó amañarme para poder producir con lo que ya tenía”.

En este punto, hizo una consideración: “Los artistas tenemos que aprender a dar un valor en dinero a nuestro trabajo. A mí me costó aprender a poner precio, creo que eso debería ser parte de la formación en las carreras de arte, debería verse como un contenido. Me gustaría decirlo esto como un aporte”.

Analizó además sobre los endebles límites entre lo que se considera arte y artesanía, que a su entender se entrecruzan en la práctica: “Yo no encuentro el límite entre los conceptos de arte y artesanía, sé que hay toda una cuestión académica con eso. Pero para mí tanto sea en una escultura como en una pieza utilitaria, está la técnica, está el tiempo, está la cosmovisión del que elabora, el conocimiento”.