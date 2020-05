“Trabajamos para proveer todo según el nivel de atención”

"El testeo debe tener una sospecha clínica"

"Hacemos testeos epidemiológicos y lo hemos hecho a innumerables personas que ingresaron a Misiones de otros países o provincias consideradas zonas de riesgo. Hoy se está haciendo a aquellos que presenten sintomatología y que presenten indicio de caso sospechoso", señaló Proeza al ser consultado sobre el hecho de que los médicos deben pagar su propio análisis. "El asintomático no tiene indicación clínica, y este tipo de testeo no lo aconsejamos porque deberíamos hacerlo de manera innumerable. Salir a hacer testeos y controles ya lo hemos hecho y descartamos muchos casos. Creemos que estamos cumpliendo con este parámetro epidemiológico y eso se ve porque no tenemos más pacientes internados ni consultas en las guardias”, argumentó el subsecretario de Salud.