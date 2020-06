Trabajadores del Samic de Iguazú dieron negativo al GEN E

Domingo 21 de junio de 2020

Tras dos semanas de aislamiento, cuatro trabajadores de la salud del hospital Samic Marta Schwarz de Puerto Iguazú fueron dados de alta tras recibir los resultados del segundo hisopado que dio negativo para el GEN E de Covid-19 y volverán a trabajar. Estaban aislados luego de haber tenido contacto con una paciente que resultó positivo para GEN E antes de una cirugía programada.Según criterio epidemiológico provincial, aquellos que dan positivo a este GEN son tomados como “caso dudoso” de coronavirus, ya que es común en todos los coronavirus pero no específico del que circula en la actualidad, el Sars-COV-2.El director asistencial del mencionado hospital, Mauricio Reartes, explicó: “Podríamos haber tomado la segunda muestra a las 72 horas del primer positivo para GEN E, pero como de todas maneras es política que permanezcan por 14 días aislados, decidimos tomar la segunda muestra una vez cumplido el aislamiento. Al resultar negativo los trabajadores se reincorporan”.Respecto a la situación actual de Puerto Iguazú, son tres los pacientes que se encuentran aislados que resultaron positivos para GEN E. Se trata de la mujer de 39 años diagnosticada el pasado miércoles luego de ser sometida a un hisopado prequirúrgico y otros dos más. “Son pacientes externos, es decir que no pertenecen al equipo de Salud Pública”, señaló Reartes.Por otra parte, el médico aseguró: “Tenemos un cupo de 10 hisopados por día, por ejemplo el viernes quedaron dos pacientes por hisopar ya que teníamos completo el cupo. La ambulancia lleva las muestras tomadas y cuando regresa trae los recipientes y si faltara algún insumo también lo transporta”.Misiones es una de las nueve provincias del país que comenzaron a colectar plasma de convalecientes del Covid-19. En este contexto, Luis Franco, otro paciente recuperado, fue citado para tomar conocimiento del proceso y accedió a donar.Es por ello que el Banco de Sangre procedió ayer a tomarle una muestra para realizar el análisis correspondiente en el marco de la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre que se llevó adelante en la Ciudad de las Cataratas.La donación de plasma de convalecientes de Covid-19 es una tarea de coordinación entre la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación y el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, que llevan adelante el procedimiento de convocar a los recuperados, quienes pueden donar voluntariamente.En caso de que el paciente recuperado acceda, se toma una muestra que es sometida a un hemograma, al estudio de grupo y factor y a un test de detección de anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) y/o IgG (inmunoglobulina G), son pruebas serológicas que detectan anticuerpos presentes en la sangre cuando el organismo está respondiendo o respondió a una infección específica, como Covid-19. Luego de los resultados que tardan aproximadamente una semana, si el paciente es apto para la donación, se realiza la extracción.“Hace un par de semanas me llamaron y me preguntaron sobre la posibilidad de donar, le dije que sí. Me citaron hoy, el director del Banco de Sangre me explicó el procedimiento por lo que accedí, firmé los papeles y me tomaron la muestra, ahora hay que esperar para saber si estoy apto para donar”, indicó Luis Franco.Por su parte, Joaquín Suárez Romanazzi director del Banco de Sangre, tejidos y biológico indicó que el paciente recuperado de Iguazú inició el proceso de donación, pero está sujeto a los análisis de las pruebas como cualquier donación de sangre, si no presenta ningún tipo de patología se transformaría en un donante de plasma.