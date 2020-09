TOTO ES POSITIVO EN EL XENEIZE - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

La polémica por las habilitaciones de los jugadores de Boca que habían sido positivos en Covid-19 quedó completamente al margen por su seria actuación en Paraguay y el pobre semblante de Libertad. El club argentino viajó con un plantel íntegro de casos negativos y sacó la difícil empresa adelante. Ahora tendrá que defender la punta en Colombia la semana que viene frente a Independiente Santa Fe (jueves, desde las 21-horario de nuestro país).





Mineiro se bajó de las negociaciones por Seba Villa

Atlético Mineiro abandonó las negociaciones para contratar a Sebastián Villa, luego de las manifestaciones de los hinchas en redes sociales a raíz de la acusación por violencia de género.



El presidente del club, Sergio Sette Camara, publicó un mensaje al respecto en su cuenta de Twitter para asegurar que “no vendrá”.



Además, agregó: “El Atlético del futuro necesita pilares sólidos más allá de las cuatro líneas. La comisión y el departamento de fútbol tienen independencia para evaluar y nominar, pero la última palabra es mía”.



El jugador de 24 años fue acusado en abril de agredir a su novia y se le abrió una causa judicial en su contra.



La dirigencia de Boca decidió no utilizarlo hasta que hubiera una resolución al respecto, por lo que no viajó a Paraguay.





Boca maquilló completamente su falta de rodaje y logró una victoria justificada ante Libertad en Paraguay: ganó 2-0 con un doblete de Eduardo Salvio, figura estelar del encuentro disputado en el estadio General Pablo Rojas. De esta forma quedó como único líder del grupo H de la Copa Libertadores.El equipo de Miguel Ángel Russo, quien no viajó a Asunción por ser paciente de riesgo y fue remplazado por su ayudante Leandro Somoza, se plantó bien desde el inicio y pudo sacar provecho en el amanecer del duelo por la calidad del Toto, que capturó un rebote en posición de ataque, se sacó un hombre de encima y definió en primera instancia sin efectividad; la bola le cayó a Gonzalo Maroni, quien se topó con el poste, pero nuevamente el balón suelto le quedó a Salvio, que fusiló al arquero rival.El Xeneize se exhibió firme en todas las líneas y suelto con la pelota, notoriamente mejor que su rival de turno, que hace un par de meses reanudó su actividad a nivel doméstico.El Gumarelo apenas pudo causar algo de peligro con un par de remates desde media distancia de Oscar Tacuara Cardozo y una chilena de Ferreira en una primera mitad en la que una diferencia mayor a favor de la visita hubiera sabido a más justicia por las alternativas del juego.Carlos Tevez no pudo batir a Martín Silva en un mano a mano tras una habilitación de Maroni, quien luego falló un mano a mano luego de trazar una diagonal y recibir un pelotazo largo de Leo Jara. Hubo un par de maniobras más en la etapa inicial a favor del cuadro argentino: Tevez remató desde afuera abajo cruzado y el arquero local despejó bien; luego Salvio penetró en el área rival tras el pivoteo de Soldano y definió de caño pero ancho.Los de Ramón Díaz se mostraron pesados y sin ideas en la ofensiva. El DT riojano movió el banco, pero los que ingresaron no modificaron la cuestión. De hecho Antonio Bareiro, quien había entrado para el segundo tiempo, vio la roja después de pisar a Capaldo.Prácticamente no tuvo que intervenir Esteban Andrada en los últimos 45’. Y si bien Boca manejó los tiempos para no sufrir demasiado desgaste físico teniendo en cuenta que hacía 190 días que no disputaba un encuentro oficial, pudo haber estirado la cuenta.Walter Bou asistió a Salvio, que falló en la definición, pero más tarde sentenciaría la historia habilitación de Edwin Cardona mediante. El colombiano sumó minutos y estuvo cerca de anotar el tercero en un contragolpe: Silva le ahogó el grito.