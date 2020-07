Torturaron y asesinaron con 237 puñaladas a un ex policía en Neuquén

Martes 28 de julio de 2020 | 18:15hs.

El cuerpo que encontró el viernes pasado la policía en un departamento de la ciudad de Cutral Có estaba desnudo, maniatado, con múltiples puñaladas y mutilaciones, escondido entre dos colchones.





La saña con la que fue asesinado Juan Horacio Panitrul, un ex policía de la provincia de Neuquén, sorprendió incluso a los propios funcionarios judiciales. Tanto es así, que les llevó más de cuatro días poder identificar a la víctima. "No hay registro de un homicidio de estas características", aseguró el fiscal a cargo de la investigación.Tras una autopsia compleja, el fiscal Gastón Liotard detalló a LM Neuquén que Panitrul habría sufrido al menos "237 puñaladas, fractura de maxilar, golpes en cabeza, e importantes mutilaciones". El dato más macabro, si acaso era posible, fue que una de sus orejas la encontraron dentro del estómago del hombre, el cual había sido abierto a cuchillazos.Panitrul, de 31 años, había sido separado de la fuerza en 2017 por faltas disciplinarias. Fue entonces cuando se mudó a la ciudad de Cutral Co y formó una familia. El último viernes, su cuerpo fue encontrado en el departamento de uno de los dos acusados por el crimen, con quienes mantenía una relación de amistad.Los detenidos son Daniel Silvera y Rodrigo Leiva Carrasco, quienes quedaron acusados por homicidio agravado por ensañamiento y bajo prisión preventiva por seis meses. El móvil del crimen sigue siendo hasta ahora el mayor interrogante.