Torres y la esperanza sin vencimiento

Lunes 13 de abril de 2020

En el 2002, el cantante Diego Torres marcó una época con el tema Color Esperanza, de su disco Un mundo diferente, y lo convirtió en un himno al optimismo en uno de los momentos más necesitados de la Argentina. El tiempo ha pasado y, casi 20 años después, el país y el mundo vuelven a enfrentar tiempos difíciles por lo que el artista volvió a entonar la canción en la TV.

“Si hay alguien que regala buena onda es Diego Torres”, reconoció Gerardo Rozín antes de presentar al artista en un vivo desde Miami.

“Un saludo a todas las gente que no está mirando hoy domingo de pascuas, ¡Felices Pascuas para todos!, en esta cuarentena que nos tiene en nuestras casas, cuidándonos, siendo responsables y tratando de cortar este alto contagio que está teniendo este coronavirus, y esta alarma mundial que nos ha cambiado la vida a todos”, comenzó diciendo el cantautor.

“¿Cómo hacés para cantar esta canción y que vuelva a tener valor, después de haberla entonado más de 100 mil veces?”, le preguntó Rozín.

“La gente ha hecho de esta canción algo tan especial. Yo creo que es tan grande lo que ha provocado en la gente que emociona cada vez que la canto. Me llegan videos de gente cantándola en diferentes momentos de su vida y creo que esta es una buena ocasión para celebrar lo que ha pasado con esta canción. nunca imaginamos con Cachorro López y con Coti (Sorokin) cuando estábamos trabajando en ese disco lo que provocó. Creo que es mágico lo que pasa y que hemos sido bendecidos. Y que la gente la tome y la transforme en un himno en los momentos difíciles es lo que me emociona y me da ganas de salir a cantarla”, dijo Torres antes de volver a entonar las clásicas estrofas.

Además, el cantante adelantó que en breve se podrá escuchar una nueva versión de la canción que grabó junto a una orquesta filarmónica.