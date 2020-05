Toranzo sobre Teo Gutiérrez: “Me puso el revólver en la cabeza”

Martes 5 de mayo de 2020

“Le habían dicho a Teo (Gutiérrez) que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan. Perdimos 4-1. En el vestuario lo agarra Saja que era bravo y lo invita a pelear, hay un par de piñas y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y saca un revólver”, recordó Pato Toranzo en diálogo con TyC Sports. “No sé si era de juguete o de verdad pero me quedé blanco porque me lo puso en la frente y me dijo ‘correte’”, agregó el mediocampista.