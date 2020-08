Tomaron muestras y avanzan con la limpieza del río en El Brete

Jueves 6 de agosto de 2020 | 01:00hs.

En su edición de ayer El Territorio publicó un hecho que desde hace varios días tiene en alerta a los deportistas acuáticos de Posadas que practican actividades náuticas en cercanías de la bahía El Brete, donde el arroyo Itá desemboca en el río Paraná.Es que allí aparecieron varias manchas oscuras con apariencia oleosa. Los deportistas le dijeron a este medio que están “remando en aceite” y eso los tiene alarmados al no saber de qué se trata.En ese marco, ayer por la mañana se hicieron presentes allí técnicos bromatológicos de la Municipalidad de Posadas para tomar muestras del agua, analizarlas y así saber si hay algún componente extraño que pueda ser tóxico para la salud humana.“Los resultados estarían para el viernes (por mañana)”, explicaron y ampliaron: “Se tomaron muestras del agua en distintas partes de la costa y se está investigando quienes podrían ser los responsables”.De momento, los clubes náuticos que realizan deportes allí no suspenderán actividades e informaron que ayer, en conjunto con la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad, “se comenzó con la limpieza de la zona afectada, que es principalmente la costa que está sobre el Club Seró (avenida Urquiza y Tomas Guido) y las actividades de navegación se realizan en zonas donde no se encuentra el aceite”.“Hace dos semanas que venimos viendo la mancha, pero con el viento norte, el olor era muy fuerte y después se juntó todo el aceite sobre los bordes de los clubes náuticos. En el de Seró, que está justo en la esquina sobre los camalotes, hay una mancha negra que parece brea, todos los botes de los chicos están aceitados. Es toda la bahía del arroyo Itá hacia El Brete”, había explicado a este medio el profesor José Aguirre.Si bien en un principio se barajó la posibilidad de que puedan ser residuos de barco varado con aceite vegetal aguas arriba, en la costa paraguaya frente a Candelaria, eso fue descartado.“Si fuera del barco de Candelaria, tendría que estar toda la costa manchada. Aparte, eso después de un tiempo se va, pero esto es constante”, dijo Aguirre.Y en las últimas horas las autoridades paraguayas comunicaron que ya extrajeron casi la totalidad del líquido en esa zona del río. “Hasta el momento ya fueron extraídos alrededor de 120.000 litros de agua contaminada contenida en el interior de la embarcación. El objetivo es garantizar la defensa, preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medioambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Todavía no se detectó derrame o fuga ni contaminación aguas abajo del buque”, comentaron desde el vecino país.