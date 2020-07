Toma de rehenes en un autobús tuvo en vilo por ocho horas a Ucrania

Martes 21 de julio de 2020 | 18:15hs.

Tras varias horas de tensión, la policía detuvo al hombre que mantuvo como rehenes a diez personas a bordo de un colectivo durante casi todo el día en la ciudad de Lutsk, indicó el sitio Korrespondent. "Todos los rehenes fueron liberados", indicó la policía."Están todos sanos y salvos", tuiteó el ministro del Interior, Arsen Avakov, junto a una foto del secuestrador detenido en el piso.Poco antes el secuestrador, identificado como Maksim Krishov, había liberado a tres personas: "Una anciana, un joven y una embarazada", detalló el viceministro de Interior, Anton Gerashchenko.Minutos antes de que la policía interviniera con un vehículo blindado, el presidente Volodymyr Zelensky cumplió con uno de los pedidos del secuestrador: grabó un breve video en el que recomendó ver el documental Earthlings y lo colgó en su cuenta de Facebook, aunque después borró el posteo.La película de 2005 habla de la explotación de animales para el entretenimiento, la investigación científica, la producción de ropa y la alimentación.Fue el propio secuestrador quien avisó esta mañana a la policía de la toma de rehenes y se presentó a las autoridades bajo el nombre de Maksim Plojói (Maksim el Malo).Poco después, la policía rodeó el vehículo y el hombre "disparó dos veces en dirección de las fuerzas" y "lanzó una granada desde el autobús que por suerte no estalló".Las autoridades anunciaron al principio que había 20 personas a bordo, aunque posteriormente el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) precisó que solo había diez rehenes.Más tarde Gerashchenko dijo que el sospechoso se llamaba Maksim Krivoch, un ucraniano de 44 años, condenado dos veces por "fraude" y tenencia ilegal de armas, entre otros.Según el viceministro pasó diez años en prisión en Ucrania y según medios locales estuvo internado en un psiquiátrico y escribió un libro llamado "La filosofía del criminal". Gerashchenko habló del "estado mental complejo" del hombre.Una cuenta de Twitter que la prensa local atribuyó al secuestrador publicó esta mañana una serie de mensajes en los que se expresa descontentos con el "sistema" ucraniano y exige a los altos cargos del país que admitan en un mensaje de vídeo que son "terroristas legales"."Mi muerte no es un obstáculo para las explosiones. La verdad de las bocas de 24 salvará las vidas de cientos. Feliz Día Antisistema. No se engañen. Celebren la verdad", rezan los tuits.Además, el secuestrador difundió un video en YouTube en el que se le puede ver armado con un fusil y vestido con una remera y una boina de color negro.