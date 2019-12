“Todos sabemos que fueron varios y la condena social es contundente”

Martes 24 de diciembre de 2019 | 08:30hs.

Uno de cinco

En el último tramo del caso, Schnimg fue asistido por el abogado particular Roberto Jaime Delacourt, quien acordó la sentencia con el fiscal Elías Bys, subrogante de Estela Salguero, fiscal natural del Tribunal Penal, quien se inhibió oportunamente.

Incluso, tantos años de idas y vueltas hicieron que los propios jueces del Tribunal se declararan incompetentes, por lo que fue necesario conformar una terna con magistrados del ámbito civil y laboral.

En diálogo con este diario, Delacourt precisó que “se firmó un acta con el fiscal para el juicio abreviado. Por ahora, con el acta se suspende el debate porque las partes tienen intención de acordar el proceso. Todavía no está presentado el acuerdo que establece todos los detalles de pena, carátula y demás. Luego el Tribunal lo analiza y lo confirma o no”.

Lo cierto es que a lo largo de 15 años y medio, la voluminosa causa por el homicidio de Marilyn Bárbaro tuvo cinco procesados, aunque con el paso del tiempo todos fueron liberados.

Además de Schnimg, también fueron implicados Matías Ortiz, Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos y Daniel “Chaparro” Núñez.

De todas formas, en el expediente sólo el primero reconoció haber estado en la escena del crimen. Al inicio de la instrucción declaró que ofició de “campana”, pero luego se desdijo. Afirmó que la defensora oficial le recomendó que diga eso “porque así iba a zafar”.

También insistió con que ni siquiera ingresó a la casa de Marilyn. Luego del hecho condujo el auto de la víctima, aunque argumentó que pensó que era el coche de Piotroski.

Por ello, sólo Schnimg fue juzgado por el caso Bárbaro, mientras que los otros cuatro fueron sobreseídos definitivamente.

“Es imposible volver atrás el tiempo para recuperar a Marilyn y viviremos siempre con esa tristeza. Con el dolor de las atrocidades que padeció. Pero estoy convencida de que la gente, la comunidad de Oberá, no tiene dudas sobre quiénes fueron los asesinos. Es imposible que haya sido sólo Schnimg. Todos sabemos que fueron varios y la condena social es contundente”, reflexionó Judith Bárbaro (77), hermana de María Elena “Marilyn” Bárbaro (54), brutalmente asesina el 17 de abril del 2004 en su casa de Oberá.El miércoles pasado, tal como informó El Territorio en exclusiva, Rubén Oscar Schnimg (36) reconoció su culpabilidad en el hecho y firmó un juicio abreviado, con lo que evitó la exposición de un debate oral.Tanto el defensor del único imputado como el fiscal Elías Bys se mostraron inflexibles a la hora de confirmar el monto de la pena acordada, aunque fuentes confiables precisaron que sería de un máximo de 14 años.En consecuencia, considerando que el acusado ya estuvo preso siete años en condición de procesado, en caso de que los subrogantes del Tribunal Penal Uno homologuen el acuerdo, Schnimg habría cumplido la mitad de la pena y no regresaría a prisión.Para Judith Bárbaro, si esto sucediera “nos sentiríamos muy indignados por el accionar de la Justicia, que durante los últimos 15 años y medio no nos brindó las respuestas que buscábamos”.En tal sentido, indicó que “el jueves me dirigí al Tribunal y el secretario me informó que Schnimg firmó un juicio abreviado, pero me aseguró que todavía no está firme porque el Tribunal debe analizar antes de aceptar el acuerdo. Desde ya nos indigna la posibilidad de que avalen una sentencia que le permita irse a su casa”.Hace varios años Judith Bárbaro se mudó de Oberá a Posadas para estar más cerca de sus hijos y nietos, pero también por seguridad.“Con todas las cosas que pasaron tenía miedo de seguir viviendo en Oberá”, reconoció.Hablar de la familia Bárbaro es hablar de pioneros, de inmigrantes que dejaron un legado en varios ámbitos de la comunidad. Por ello, el homicidio de Marilyn y las circunstancias que rodearon el hecho se inscriben entre las páginas más oscuras de la historia local.“Yo siempre digo que las veces que avanzábamos un paso, después retrocedíamos dos. Desde el primer momento fue una lucha muy desigual porque hubo muchos intereses en el medio”, opinó.Con relación al juicio abreviado suscripto por el imputado, Judith explicó que le informaron que recién en febrero habría una resolución, luego de la feria judicial de verano. “Nosotros como familia pretendemos que se haga el juicio, porque queremos saber qué le pasó a Marilyn y quiénes son los culpables. En realidad, la gente de buen corazón sabe quiénes fueron, pero queremos que la Justicia sea transparente y determine las responsabilidades”, subrayó.Aquel 17 de abril de 2004, Judith y Cuqui Bárbaro visitaron a su hermana Marilyn en la casa de calle México y avenida Italia. Primero se retiró Cuqui, la mayor, y luego se fue Judith, la última persona que vio con vida a Marilyn, salvo por los asesinos.“Schnimg declaró que esperaron que salga una señora con el auto, a eso de la 20.30, y ahí entraron a la casa. Yo fui la última, pero recuerdo que un rato antes con Marilyn y Cuqui escuchamos que los perros ladraban mucho y tuvimos miedo de salir a ver. Después los perros se calmaron; pero pienso que ladraron porque los asesinos estaban merodeando, como dijo Schnimg”, agregó.También mencionó que “en un primer momento el pueblo nos acompañó, se hicieron marchas y pedidos de justicia, pero después hubo mucho temor y la gente se fue alejando”.Incluso mencionó que algunos vecinos primero dijeron que escucharon ruidos y vieron movimientos, pero luego se desdijeron.A pesar de la parálisis que la aquejaba y su evidente indefensión, Marilyn Bárbaro fue ultimada a golpes, tras lo cual la enterraron en un pequeño depósito de la misma vivienda. La autopsia confirmó que aún respiraba cuando la sepultaron.Su discapacidad fue secuela de una parálisis infantil, aunque ello no impidió que estudie y se reciba de maestra y después de kinesióloga en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque nunca ejerció, comentó Judith.Al mismo tiempo, recordó con afecto a otras de sus hermanas, Juana “Ticha” Bárbaro, quien en los años posteriores al homicidio se constituyó en una referente contra la impunidad en Misiones.“La partida de Ticha se apuró por tanta injusticia. Ella entregó su vida a esclarecer el asesinato de nuestra hermana, pero murió sin encontrar las respuestas que todos queremos”, remarcó.Desde un primer momento el caso Bárbaro estuvo cruzado por suspicacias e incertidumbre que se prolongan hasta la actualidad por el hermetismo de la Justicia. Incluso, el defensor de Schnimg se mostró esquivo ante las requisitorias de este matutino.En conclusión, el interés de la opinión pública en torno a la resolución judicial de uno de los casos más resonantes de los últimos años a nivel provincial contrasta con la escasa información oficial que se brinda al respecto.Respecto a Schnimg, fue el único de los sospechosos que desde un primer momento reconoció haber estado en la escena del crimen, por ello pasó siete años tras las rejas en condición de procesado, pero sin condena.La semana pasada, a horas del inicio del juicio oral, reconoció su culpabilidad en el hecho y firmó un juicio abreviado. Resta determinar la pena, que sería de un máximo de 14 años.Ahora, el Tribunal Penal deberá homologar el acuerdo. Si así fuera, el acusado no sería encarcelado ya que habría cumplido la mitad de la pena con los años que purgó en la cárcel de Oberá.