Todos por Jonatan

Jueves 19 de diciembre de 2019

El estadio Germán Correa de la localidad de Wanda será el escenario de la segunda edición del partido a beneficio que jugarán el próximo sábado las Estrellas de la zona Norte de la provincia ante el representativo de San Martín.El encuentro, que es organizado por el juvenil futbolista del seleccionado argentino sub 17 y de River, Luciano Vera, y por la Dirección de la Juventud y de Deportes de Wanda, será a beneficio de Jonatan Morel, un joven de 13 años oriundo de esa localidad que necesita un tratamiento de células madre para poder ver.El procedimiento sólo se realiza en China, en la clínica Wu Stem Cells Medical Center y para poder viajar su familia necesita recaudar 50.000 dólares.Para aportar un granito de arena y ayudar a Jonatan, varios futbolistas reconocidos a nivel nacional confirmaron su presencia en este encuentro que se jugará el sábado a partir de las 15 y la entrada será a voluntad.El lateral del seleccionado de Paraguay, Santiago Arzamendia, el organizador Luciano Vera y su hermano Lucas Vera, el ex Boca Nicolás Benegas, el campeón de la Copa Sudamericana Richard Schunke y el arquero Guillermo Bachke, entre otros, estarán presentes en el estadio Germán Correa, que fue inaugurado en marzo de este año en el barrio Primavera de Wanda.Jonatan Morel nació prematuro con 32 semanas de gestación y pesó dos kilos y medio. A raíz de eso permaneció un mes en incubadora y con ayuda de oxígeno, lo que perjudicó su visión. Fue así que los médicos le diagnosticaron retinopatía del prematuro, que es el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos del ojo.En ese entonces, año 2005, los profesionales de la salud no tenían una solución concreta y le dijeron a la familia que debían esperar, ya que en algunos casos con el correr del tiempo el problema disminuye y hasta puede curarse. Pero el caso de Jonatan no fue así: hoy tiene 13 años y solamente puede ver luces y sombras.El tratamiento en China, para el que necesitan recaudar 50 mil dólares, dura dos semanas, pero después deberá continuar tratándose en una clínica en Buenos Aires para la rehabilitación, que tarda más o menos seis meses. Jonatan es fanático de River y su sueño es poder ver un partido y conocer a los jugadores.