Todos los caminos conducen al city - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Lo cierto es que de acá al lunes el club deberá decidir si deja que Messi se presente el lunes o si busca una salida elegante para evitar ese momento incómodo. La intención de Josep Bartomeu es organizar una reunión con la Pulga para tratar de encaminar el conflicto.





La cláusula, un motivo que puede generar problemas Messi le comunicó a Barcelona su deseo ejecutar la cláusula de salida gratis, algo que estaba estipulado en el contrato firmado en 2017 para los finales de cada temporada. Sin embargo, la letra chica del documento podría plantear problemas legales, ya que el jugador tenía que informar su decisión antes del 31 de mayo, algo que no ocurrió. En el medio, la pandemia y la recomendación de Fifa para que todos los clubes extiendan los vínculos con los jugadores hasta que terminen los campeonatos.Cumplido el plazo para la salida gratuita, quedó la otra cláusula: la económica. Al momento de la última renovación el monto pasó de 250 millones de euros a 700 millones. Y desde la dirigencia del club aseguran que esa es la única alternativa vigente. Ante este panorama, hay que sentarse y negociar.Por otra parte, la Fifa es el principal aliado de Messi. La jurisprudencia existente tanto en el ente que regula el fútbol mundial como en el TAS establece que se le debe conceder el transfer a un jugador cuando solicite su fichaje. Así, el argentino podría salir sin pagar los 700 millones.

Una vez que Lionel Messi comunicó el pasado martes su decisión de dejar Barcelona tras 20 años, la principal incógnita surgió acerca de su futuro. En esa carrera por contratar al mejor jugador del mundo, Manchester City parece tener todas las de ganar.El periodista brasileño Marcelo Bechler, quien anticipó en su momento la salida de Neymar y este malestar que desembocó en el burofax de “despedida”, aseguró que a la Pulga “le duele en el alma” dejar el Blaugrana, pero también que este es el “fin del ciclo”.Además del reencuentro con Pep Guardiola, el técnico que mejor supo sacarle el jugo a su zurda, Messi tiene otro atractivo importante para inclinarse por Manchester City y es el vínculo con su amigo Sergio Agüero, inseparable en la selección argentina, con quien pasaría a compartir dupla ofensiva a diario.Una delegación de dirigentes del equipo británico buscará reunirse con Leo y su familia la semana que viene en Barcelona. Esa es la noticia que surgió desde Inglaterra y que ya empieza a dar la vuelta al mundo.Si bien hoy es jueves y algunos ya pensaban una reunión más urgente, el problema es que Jorge, el papá de Leo y su representante, se encuentra en Rosario y recién viajará a Europa el fin de semana. Igualmente, ya existió un contacto extraoficial, en donde Ferrán Soriano, por parte del City, mostró su interés para con el entorno del 10.Esta reunión no saca de carrera ni al PSG de Francia, ni al Inter de Milán, ni a Manchester United. Pero como marcan las casas de apuestas, el máximo favorito a quedarse con Leo es el City. Sin embargo, el equipo inglés quiere quedar bien y no romper relaciones. Recién entrará en negociaciones oficiales una vez que Messi y Barcelona den por finalizada la historia.Es que Guardiola y su cuerpo técnico, de pura cepa catalana, no quieren quedar pegados en esta pelea judicial de Messi y el Barsa. Pep, que tiene el gran deseo de volver a dirigir a Messi, no quiere quedar manchado ni ser señalado como el causante de esta enorme ruptura entre un matrimonio que parecía que nunca se iba a separar.En Barcelona sueñan con que los jeques que conducen al City tengan un gesto con la tesorería y que paguen un dinero para llevarse a la Pulga. Y por eso, las reuniones de la semana que viene puede ser la llave para esta gran transferencia.La directiva de los Citizens pertenece a un grupo económico con origen en Emiratos Árabes que, además del club de la Premier League, tiene al New York City, en la MLS, y al Melbourne City, en Australia, entre otros proyectos en diversos países como Japón, China, Uruguay, India, Bélgica.En este contexto y según Espn, el City Group ya estudia una oferta para Messi que incluya tres años de contrato en el Manchester y dos años más en el New York, para que finalice su carrera en la MLS, ya jugando a otro nivel desde lo deportivo pero sin resignar lo económico o su estilo de vida, al mudarse a una ciudad como la estadounidense.En medio de una inminente batalla legal, Messi no quiere dejar ningún flanco abierto y por eso el lunes se presentará a los entrenamientos de Barcelona en la presentación de Ronald Koeman al plantel. Si trabajará junto a sus compañeros o lo dejarán aislado junto a los prescindibles del flamante DT, eso ya no depende de él.Messi cumplirá con todas sus obligaciones hasta poder dirimir su situación con el club, pero por ahora desde las oficinas del Camp Nou no quieren saber nada con dejarlo ir sin cargo.