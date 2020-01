“Todos esperamos mucho más de Salvio”

Martes 28 de enero de 2020

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, admitió que “todos” esperan “mucho más” del mediocampista Eduardo Salvio (foto), a quien le señaló que estuvo “con la cabeza gacha” durante el partido ante Independiente.“Todos esperamos mucho más de él (de Salvio). Ayer estaba con la cabeza gacha...El futbolista sabe de su potencial y lo que puede dar. Necesita jugar y sumar minutos”, expresó Russo en una entrevista ante la consulta sobre el ex mediocampista de Lanús.El entrenador no quiso dejar pasar el concepto de la “cabeza gacha” y remarcó que en Boca “no se puede” estar así.“A mí me dolió empatar pero hoy ya estoy de frente y de pie. Por eso insisto que vamos por el torneo. Es muy importante para nosotros. Nos toca correr de atrás pero todavía hay 18 puntos en juego y estará en nosotros encontrar la forma”, arengó Russo.El experimentado DT destacó que el equipo demostró estar “bien anímicamente” luego de sacar adelante un partido que se presentó adverso por la expulsión temprana del defensor Carlos Izquierdoz.