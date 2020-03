“Todos dicen que estábamos muertos, pero seguimos peleando”, destacó Carlos Tevez

Lunes 2 de marzo de 2020

En la previa al partido de mañana ante el Caracas por Copa Libertadores, Tevez, quien no viajó ayer a Venezuela por decisión de Russo, habló en una nota con Fútbol sin Manchas y, entre otras cosas, se refirió a la definición entre Boca y River en la Superliga.“Estoy pasando un buen momento y estoy contento por el momento de Boca. Pero me fijo en lo que viene, es lo más importante, seguir trabajando para seguir mejorando. La Copa Libertadores es el objetivo de siempre, es lo que queremos ganar. Pero ahora está el cruce de la Superliga, que es especial porque es con River”, señaló.“El River de Gallardo no es invencible, en la cancha de Boca le ganamos, le podemos volver ganar. Me gustaría tener otro partido. Revancha no, porque ya está. Todos dicen que estábamos muertos, pero seguimos peleando. Eso es lo lindo y lo que me entusiasma. Ellos siguen peleando contra Boca”, apuntó.