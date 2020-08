Todo es cuestión de planta - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

El 2020 dejó a todo el mundo plantado. Los que tenían que venir no vinieron y la humanidad sigue esperando, esperando, esperando... con lo malo que tiene toda espera incierta, sin saber hasta cuándo y, peor aún, ni si valdrá la pena al final. Pero si la vida te da limones, hacé limonada. Y si te deja plantado, plantá. Así lo entendieron muchos misioneros, que llenan de pedidos a los viveros para mejorar y embellecer el lugar en el que están casi todos: la casa. Es sólo ir a elegir y luego cuidar. Y si no, lo que natura non da, el delivery sí presta (más información en página 10).