Todo el amor para Magnolia

Sábado 8 de febrero de 2020

Ayer, Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña cumplió dos años, y la pareja lo celebró en Punta del Este, en donde se reencontraron luego de estar algunos días separados físicamente.

El actor estaba en Chile junto a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación con Pampita-, mientras que la actriz se quedó en Buenos Aires junto con Rufina -de su relación con Nicolás Cabré- y la pequeña Magnolia.

Tanto La China como Vicuña, exteriorizaron su felicidad por el crecimiento de su hija, con publicaciones en las redes sociales.

“¡Felices 2 años a mi amor más chiquito!”, escribió la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores, con quienes compartió una serie de fotos inéditas de su hija junto a Vicuña y a Rufina. Además, se refirió a Magnolia, como “la beba más buena onda del mundo”. “La que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín, la que vino a seguir enseñándome, la que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas, mi Magnolia preciosa”.

Por su parte, el padre posteó: “Estas palabras aún no sabes como leerlas pero quedarán como tu mirada azul que transforma todo en belleza astral. Eres arcoíris y vida, eres mi flor que nace de los versos más bellos. Eres mi hija Magnolia que ya cumple dos años y que agita los mares. Te amo”, concluyó Vicuña.

La China y Vicuña quedaron en medio de fuertes rumores de embarazo de la actriz, algo que ella no desmintió.

De su entorno aseguran, que los artistas quieren volver a ser padres este año y se especula con que en algunos meses, confirmarán la noticia.