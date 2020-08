Todesca afirmó que "todavía no hay una definición" en relación al precio de los combustibles

Lunes 10 de agosto de 2020 | 19:08hs.

La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, aseguró hoy que "todavía no hay una definición respecto del precio de los combustibles" y destacó la necesidad de "ir poniendo un esquema de salida controlada" luego de señalar que "no se puede funcionar en una economía que todavía tiene niveles de inflación altos con este freno de mano puesto"."Vamos a estar todo el tiempo con estas discusiones, porque no es posible fijar un precio en una economía que todavía tiene un nivel de inflación elevada y no modificarlo nunca más", aseveró Todesca en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.No obstante, la vicejefa de Gabinete remarcó que "tampoco es cuestión de soltar los precios, como se hizo con las tarifas de los servicios públicos durante el gobierno de (Mauricio) Macri de una manera descontrolada".En este sentido, al plantear que "no se puede funcionar en una economía que todavía tiene niveles de inflación altos con este freno de mano puesto" dado que "esto se desgasta", Todesca afirmó que se tiene que "ir poniendo un esquema de salida de esos controles, que también va a tener que ser una salida controlada".Sin embargo, en la entrevista, la funcionaria remarcó que "todavía no hay una definición respecto del precio de los combustibles", quien sostuvo que una política de aumentos descontrolados de precios "acelera la inflación y daña los ingresos de los trabajadores, que es exactamente lo contrario de lo que necesitamos"."Para que la economía se recupere, necesitamos que la gente tenga plata en los bolsillos", aseveró.Todesca recordó que "el precio de los combustibles, como otros precios de la economía, han estado bajo control desde hace unos cuantos meses, porque sobrevenía la crisis cambiaria y de deuda que dejó el Gobierno de Macri".Luego, agregó, "vino la pandemia y lo que había que hacer era parar la pelota y proteger a las familias, que habían tenido un impacto muy fuerte sobre sus ingresos, sobre todo porque además el año pasado tuvimos más de 50% de inflación".La vicejefa de Gabinete enfatizó que "hay un momento en que uno tiene que parar esa inercia, si no, en un país como la Argentina, que está acostumbrado a tener inflación alta, las cosas muy rápidamente se pueden ir de madre".Por eso, explicó, "la instancia de la discusión entre los empresarios, los trabajadores y trabajadoras respecto de precios y salarios; las tarifas, que son precios regulados por el sector público; el tipo de cambio; la tasa de interés; todo eso tiene que ir junto y ser consistente".Además, indicó la funcionaria, "no es lo mismo el agua que el gas o la electricidad, por cómo se componen los sectores, con lo cual tenemos que ir llevando todas esas variables que tienen impacto macroeconómico de una manera consistente, siempre teniendo como objetivo ir reduciendo la inercia inflacionaria, lo que no es fácil".Todesca admitió el impacto de los combustibles, porque todas las mercaderías se transportan, "pero en la Argentina hace tanto que estamos acostumbrados a vivir con inflación alta, que es una cosa bastante desordena mucho la economía, y ya no sabemos lo que valen las cosas que normalmente compramos".Cuestionó luego el "comportamiento de traslado a precios del aumento del dólar o la nafta en la misma proporción" y subrayó que, "dentro de la formación del precio, ni la nafta ni el tipo de cambio es el 100% del precio, sino sólo una parte".