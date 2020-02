“Todavía no entiendo cómo aguanté tanto; ahora no lo puedo creer”

Domingo 9 de febrero de 2020 | 03:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El relato de Carmen Machado (46) es calmo, pero cargado de angustia. Cada tanto hace un alto y se toma unos segundos al revivir el calvario que durante 25 años padeció a manos de su marido y padre de sus diez hijos. Las imágenes se hacen vívidas y el dolor la sobresalta.

“Todavía no entiendo cómo aguanté tanto. Y pensar que ante mis hijos yo le justificaba diciendo que me pegaba porque venía cansado del trabajo y estaba nervioso. Ahora que pienso no puedo creer, pero tengo que decir lo que era”, reconoció.

En diálogo con El Territorio, la mujer aseguró que Raúl Ricardo P. (46) la maltrató de todas las formas posibles. La lastimó física y psíquicamente, al punto que durante más de dos décadas toleró golpes, amenazas e infidelidades.

Según Machado, para ella era “normal que los maridos les peguen a sus esposas, porque mi papá le pegó toda la vida a mi mamá. Y también nos pegaba a nosotros, los hijos. Entonces cuando me casé me pareció normal, y así vivimos por 25 años”.

El entorno rural y cierta influencia de un culto religioso con tintes machistas, favorecieron la naturalización de la violencia y el silencio de las víctimas, ya que la mujer y sus hijos padecieron por igual.

“Venía cansado y nos pegaba, algo no le gustaba y nos pegaba. Nunca les dije nada a mi familia, aunque más de una vez me preguntaron porque veían los moretones. Los chicos empezaron a crecer y lo enfrentaban, pero los amenazaba. Siempre dijo que si le denunciábamos y le metían preso, iba estar pocos días encerrado y después se iba a vengar peor. Y la verdad que cada vez que lo denuncié salió peor”, afirmó angustiada.

Recién en noviembre pasado se animó a denunciarlo por primera vez en tantos años, y los resultados no fueron los esperados.



El abuso

La entrevista transcurrió en el domicilio de Machado, en una chacra de Colonia Yapeyú, municipio de Guaraní, propiedad del patrón de su marido. Si bien la pareja está separada de hecho, aún no realizaron los trámites de divorcio.

Tuvieron diez hijos, el mayor de 24 y el menor de 7, éste último afectado por una discapacidad. Actualmente, los seis menores viven con su madre y arrastran traumas de la violencia.

Machado mencionó que fueron sus hijos quienes la convencieron de denunciar a su marido para cortar con el círculo vicioso que afectaba a todos.

“Las personas ahora entienden más de leyes, en la escuela le hablan a los chicos y enseñan que está mal golpear. Llegó un momento que mis hijos crecieron y enfrentaron al padre, pero les maltrataba igual. Cada vez era peor, entonces tomé coraje y le denuncié. Fue en noviembre, pero no estuvo ni una semana preso que le soltaron”, recordó.

De todas formas, con el violento tras las rejas -algo que hasta entonces no concebían- la mayor de sus hijas le contó que durante años el papá la sometió sexualmente.

Fue un cimbronazo que la estremeció, al tiempo que acompañó a la joven (actualmente de 22 años) a radicar la correspondiente denuncia.

Al respecto, Machado aseguró que las autoridades “no tomaron muy enserio lo que dijo mi hija, porque nunca más hubo novedades de eso. Para colmo, cuando se enteró de la denuncia, mi marido dijo que si llegaba a quedar preso por eso iba a salir en pocos días y recién ahí le íbamos a conocer”.

Ante la amenaza y al constatar que a la semana su progenitor recuperó la libertad, la joven literalmente se escapó a Buenos Aires.

“Se llevó un bolsito con una pocas ropas y dice que no va a volver. Allá está en casa de un familiar y quiere trabajar. Con lo que el padre le hizo la pobre la tiene terror de volver”, lamentó Machado.



Vivir con terror

Tras la denuncia de noviembre pasado, la justicia de familia ordenó la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento del sujeto, quien habría cumplido la medida a medias porque no existió control alguno, aseguró la víctima.

Al respecto, comentó que “a los pocos días llamó para avisar que iba a buscar la tarjeta del salario de los chicos y el auto. Y me dijo: “Me vas a dar por las buenas o sino vas a ver lo que te pasa”. Ahí hice otra denuncia y estuvo un día detenido”.

Por alrededor de un mes no supieron nada del violento, hasta que recibieron la notificación para una audiencia en el juzgado. Entonces le mandó una mensaje a su esposa: “Vos no abras la boca allá porque si no va ser peor”, le escribió.

Atemorizada, la mujer no contó nada de las amenazas y presiones. Al otro día el sujeto llegó exaltado a la propiedad, de donde se llevó el auto y hasta un cerdo que tenían guardado en el freezer.

“Era la carne para todo el mes, pero él se llevó la comida de los hijos y no le importó nada”, señaló Machado.

Y agregó: “Después vino a molestar de madrugada, llamé a la Comisaría de Guaraní y me dijeron que ellos ya no tienen nada que ver porque la causa está en el juzgado, siendo que en el juzgado me dijeron que cualquier cosa avise a la Policía”.

En tanto, mencionó que la semana pasada finalizó el plazo de la prohibición de acercamiento y teme por su integridad y las de sus hijos, ya que el sujeto reside cerca de su casa, en la misma colonia.