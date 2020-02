Todas las zonas sanitarias de Misiones ya reportan casos de dengue

Sábado 8 de febrero de 2020 | 03:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

La provincia de Misiones está dividida en seis zonas sanitarias y 19 áreas programáticas, en las cuales funcionan más de 40 hospitales y 300 Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). Y son estos espacios de salud donde primero acude la población ante un malestar. Así, en los últimos días y tal cual se esperaba, hubo un aumento en la notificación de febriles con sospecha clínica de dengue, de los cuales, desde que comenzó la temporada, se confirmaron 63 como positivos: 57 del serotipo DEN-1 y 6 del serotipo DEN-2 y se descartaron 403 casos.

Los cuadros positivos de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti se distribuyen en Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Garupá, Posadas, San Javier, Bonpland, Santiago de Liniers y Oberá, abarcando de esta forma a la totalidad de la subdivisión sanitaria que tiene la tierra colorada.

En diálogo con El Territorio, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, precisó que desde diciembre a la fecha tuvieron 1.400 notificaciones de pacientes sospechosos. “Por cada notificación hicimos un bloqueo, a veces sabiendo que el caso no va a ser positivo, pero queremos hacer bien las cosas y darles tranquilidad a los vecinos”, comentó.

Aclaró que al momento no hay internados ni cuadros graves. “Además, en la zona de Andresito y Puerto Iguazú, donde se reportaron más casos, comenzaron a disminuir los febriles”, aseguró Alarcón.

Sin embargo dijo que ese no es motivo para bajar la guardia y se deben seguir con las tareas de prevención y monitoreo. “Tenemos que tener en cuenta que estamos en zona de frontera, tenemos un problema real, instalado. Y a la gente le pido que no viaje a Paraguay a menos que sea por estricta necesidad”, solicitó y agregó que esta “va a ser una lucha de todo el año, que no se termina acá porque Misiones es el escudo contra el dengue en el país”.

Por otro lado se refirió a los pacientes que acuden a buscar atención sanitaria a otro país, como ocurre en zona de frontera con Brasil, dado que esto puede ocasionar que se dé un subregistro de la enfermedad y el caso se pierda.

“Hay gente que consulta del otro lado y se hace los estudios del otro lado, es cierto, pero también es cierto que no son estudios gratuitos, en Brasil hay que pagar, por eso el que va es quien tiene dinero, así que considero que el subregistro no es tal”, señaló el titular de la cartera sanitaria misionera.

Y al ser el dengue una enfermedad de denuncia obligatoria, a todos los pacientes se les realiza una ficha epidemiológica, “no importa si el estudio se hacen en un laboratorio privado o público, por la ficha detectamos dónde está el paciente”.

Dijo también que la gente reacciona bien cuando ve a los equipos sanitarios en la calle y los promotores de salud “van a seguir casa por casa buscando febriles”.



Balance

Al hacer un balance de sus dos meses al frente de la cartera sanitaria, expuso que “la tarea es totalmente distinta a la que venía haciendo en la Legislatura, la responsabilidad es muy grande porque los problemas de la gente no esperan, pero por suerte logramos un gran equipo de trabajo y un cambio de paradigma, con funcionario de las oficinas”.

Pulsera para atención prioritaria Ayer se presentó en Paraguay una nueva modalidad de atención a aquellos pacientes con síntomas de dengue que ya fueron evaluados en servicios de salud de Asunción y el departamento Central, donde se da la mayor parte de los casos. Se trata de una pulsera amarilla que incluye una leyenda con los signos de alarma y que, en caso de presentarse, les recuerda a los pacientes que deben volver de inmediato al servicio de salud para tener una atención prioritaria.Por su parte, el titular de Vigilancia de la Salud del Paraguay, Guillermo Sequera, informó que en el transcurso de este año se notificaron 57.712 cuadros sospechosos de dengue y 1.766 confirmados. De estos, 839 casos corresponden a los reportados esta semana. Mientras, asciende a 6 la cifra de fallecidos por el virus y 50 se hallan en etapa de investigación.Los serotipos circulantes son el DEN-2 y el DEN-4 (predominante).

Y a sus colegas profesionales de la salud pidió que “atiendan bien a la gente, con afecto, con cariño y solidaridad. Un paciente que va a sacar un turno no puede estar dando vueltas por todo el hospital para conseguirlo. Nuestra misión es velar por la salud”.