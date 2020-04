Todas las voces unidas contra la pandemia

Domingo 12 de abril de 2020

Como muchos otros artistas, Marta Sánchez quiso sumar su granito de arena a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y, para eso, lanzó el tema Un mismo corazón, cuyo video cuenta con la participación de más de cien destacadas figuras, y cedió los derechos del mismo para colaborar con la Fundación Starlite de España.Según explicó la cantante mediante un comunicado que publicó hoy en sus redes sociales, su objetivo es llegar a la compra de 20.000 barbijos y 3.000 tests de Covid-19, de cara a la salida del confinamiento que rige hoy en su país.Entre otras personalidades, han participado del clip de esta canción Ainhoa Arteta, Álvaro Soler, Ana Mena, Ana Torroja, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Carlos Baute, Chenoa, Coti, David Bisbal, David Bustamante, David de María, Diana Navarro, Edurne, Gisela, Jon Kortajarena, José Mercé, Mónica Naranjo, Nacho Cano, Vanesa Martín, Lali Espósito, Belinda, Bebe, y Terelu Campos, además de la ex modelo argentina Valeria Mazza y la actriz Eva de Dominici.“Fue como una inspiración divina, como si millones de corazones me estuvieran susurrando al oído… Sentí realmente que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, todos somos un mismo corazón”, explicó Marta, quien tuvo que grabar el tema con un teléfono móvil desde su propia casa.La cantante escribió la letra del tema junto a Carlos Toro, autor de muchos de sus éxitos como Desesperada, De mujer a mujer o Amor Perdido.Pero reconoció que no le resultó nada fácil componer la música con su pianista, Adrián Solla, a la distancia. “En otro momento de mi carrera hubiese sido impensable, pero en los momentos en que la vida te reta, es cuando sale nuestra fortaleza”, señaló.Y aclaró que no se trata de cualquier tema, sino que esta canción busca ser un mensaje de “amor y esperanza, que también habla de miedos, silencio y dolor”, teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa España a raíz de la pandemia.