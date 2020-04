"Todas las realidades importan"

Miércoles 22 de abril de 2020 | 05:00hs.

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Al igual que muchos artistas que han volcado arte y vida cotidiana a las redes para compartir momentos con sus seguidores en medio de la cuarentena obligatoria y preventiva de coronavirus, Chango Spasiuk se conecta bastante a menudo para llegar con algo de su universo a las pantallas de otros hogares.

El acordeonista y compositor misionero pasa la cuarentena en su casa en Buenos Aires junto a su familia. “Estamos con mi esposa haciendo la tarea de la escuela con mis hijas. Ella se ocupa un poco más pero nos repartimos porque las chicas tienen actividades diferentes. También estoy cocinando, tenemos perro, gatos, y desde este escenario más doméstico me gusta encontrar un tiempo para compartir con la gente que escucha mi música, para seguir nutriendo esa relación en este tiempo sin presentaciones en vivo”, explica sobre su mayor interacción vía streaming desde Instagram y Facebook.

Hace unos días, Chango dio un concierto, mostró algunos de sus acordeones y narró anécdotas y particularidades de cada instrumento. En otro encuentro, escuchó junto con quienes lo siguieron, las canciones de ‘Hielo Azul Tierra Roja’. Se trata del disco que grabó el año pasado en Oslo, Noruega, junto al guitarrista y productor Per Einar Watle y con la colaboración de Steinar Raknes, Kenneth Ekornes, Anne Gravir Klykken y el percusionista argentino Benjamín Marcos Villalba.

El álbum ya se lanzó en el país de las auroras boreales y en Argentina estaba previsto su estreno este mes, pero se postergó por la situación epidemiológica actual.

Sentado en la alfombra al lado del tocadisco y frente a la cámara del teléfono, el apostoleño contó cómo fue ese encuentro desde el arte de dos culturas muy diferentes y se lo escucha recitando Un mar de fueguitos de Eduardo Galeano. También pasan las notas de El boyero con la primera parte cantada en noruego.

Y en una entrevista telefónica con El Territorio, Spasiuk expresó; “Trato de estar activo en las redes, es una forma de estar conectado con la gente que escucha mi música. No creo que yo esté acompañando, ayudando a pasar este difícil momento, la verdad que no es para tanto lo que uno puede dar, pero sí es como acompañarnos unos a otros. Es una manera de seguir nutriendo esa relación que en otras condiciones lo hago tocando en vivo y viajando pero ahora eso no se puede hacer, tomo la herramienta que tengo a mano”.

En los vivos, los usuarios piden chamamé bien maceta, un chotis, el tema Tristeza, algo de Spinetta...

El Chango reflexionó: “El chamamé es el chamamé, la música regional es la música regional y esa construcción estética es un mundo sonoro muy grande con infinidad de rostros. Cada uno se siente identificado más o menos con algunos rasgos. Algunos conectan más con el baile, otros con las cuestiones introspectivas. Todas estas búsquedas y apreciaciones son legítimas. Es imposible poder abarcar todo pero el abanico de mi música abarca varios de estos rasgos”.



Proyecto

El disco Hielo Azul, Tierra Roja fue presentado en vivo en Oslo y Chango compartió un video en su Instagram.

“Hice una pequeña escucha del disco que ya está en Noruega pero acá todavía no lo pudimos lanzar. La fuerza de este trabajo está en el encuentro de gente que pareciera que no tiene nada en común, pero sucede algo muy bello. Estamos viendo cómo lo vamos compartiendo a este trabajo, posiblemente al principio digitalmente y luego en formato físico”.

La construcción sonora discurre por el chamamé, world music y jazz. “No pretende ser un disco de folclore argentino o folclore noruego. Las sintonizaciones dentro de las composiciones van por la música del Litoral argentino que es mi música, por el jazz porque hay músicos de jazz y el concepto de música del mundo que mira a la música folclórica desde una perspectiva más global”.

En este sentido, entendió que “en realidad el disparador de este encuentro fue que Per Einar me regala un disco y me cuenta que está inspirado en mi música, desde entonces pensamos en hacer un proyecto juntos. Por eso, este disco busca ser simplemente música de encuentro desde el respeto de dos mundos que parecían lejanos pero que, en realidad, hay más vínculos que distancia”.

Las transmisiones en vivo y el ida y vuelta con los usuarios revelan a un artista atento a su tiempo, preocupado por las distintas realidades, comprometido en la visibilización de los eslabones más frágiles de la cultura.

“Toco en vivo porque la gente me escribe, porque también yo me siento acompañado. A veces los medios saturan de contenidos y quizás haya alguien que quiera escuchar un poco de música. Pero lo que sí veo, porque suelo leer los foros, es que hay gente que opina de los artistas sin saber, sólo leen un título y ya dicen ‘cuánto le pagaron a este tipo’ o cosas más fuertes. Estamos en un tiempo en que tendemos a mostrar la hilacha. Yo no me siento tocado por estos comentarios pero me mueve a reflexionar y me entristece un poco. Si hay una industria golpeada y colapsada y que es la que más va a tardar en recuperarse, es la de la música. Y esa industria tiene a los músicos famosos, pero eso es un pequeño porcentaje, después hay miles de familias que no están teniendo un ingreso”.

Y continuó: “Y si cobraran por hacer lo que saben hacer y para lo que se han preparado, ¿cuál sería el problema? No estoy diciendo que esto es más importante que otra cosa, sino que muchas cosas son importantes y que en este momento es necesaria la empatía y conexión con todos los que nos rodean. Hay una gran parte de la cultura que vive una situación muy frágil y todas las realidades importan, y todos deberíamos tener el derecho de poder expresar lo que pasa sin ser atacados”.

Por último, se refirió al golpe de la pandemia y la nueva realidad que se ha planteado a consecuencia de este nuevo virus. “No sé si el mundo va a cambiar, pero sí siento que es una oportunidad para ver la fragilidad del sistema en el cual vivimos, de todo lo que no podemos controlar. Hoy a quién le interesa el riesgo país, si está la salud en juego”, deslizó.

“Ojalá podamos refundar una sociedad que tenga en claro cuáles son las cosas importantes. Que podamos ver que somos llevados de las narices a consumir un montón de cosas innecesarias y por las cuales trabajamos un montón. Por ahí es un momento de poner en perspectiva todo nuestro orden. Como se suele decir: ‘si pienso soy pesimista’ pero como también siento, mi corazón sigue siendo optimista y esperanzador”, cerró.