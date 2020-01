Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y abanderado

Viernes 10 de enero de 2020

Tiziano Gravier, uno de los hijos de la reconocida ex modelo Valeria Mazza, fue el abanderado de la delegación de 16 deportistas argentinos que participan en los 3º Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, que comenzaron ayer en Lausana, Suiza. “Esperé un montón este momento. Me vengo preparando hace cuatro años, pero igual se me ponía la piel de gallina de sólo pensar que iba a estar acá”, aseguró Tiziano. El hijo

de Valeria Mazza portó la bandera de la delegación argentina más numerosa en el corto historial de este certamen, que en esta oportunidad contará con ocho deportes, 16 disciplinas y 81 eventos, que se disputarán en ocho establecimientos.