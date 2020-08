Tips para llenar de vida los ambientes del hogar

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 23:56hs.

Durante el día, las plantas consumen dióxido de carbono y producen oxígeno para realizar la fotosíntesis, por lo que pueden mantener el aire de la casa oxigenado, mejorando su calidad.También son un purificador natural de aire, no acabarán con toda la contaminación del ambiente de la casa, pero sí ayudarán a mantenerlo más sano. Pueden reducir los niveles de sustancias contaminantes y nocivas para la salud como el formaldehído causante de alergias, asma e irritaciones o el conocido monóxido de carbono del humo del tabaco.Por estas y varias razones más es muy importante tener en cuenta a las plantas al momento de construir, adentro o afuera, son muy beneficiosas tanto para los miembros de una familia como para el ambiente de la casa.Es por ello que el arquitecto Juan Martos se dedica a pensar en verde. Jardines verticales hidropónicos, que no tienen sustrato y se alimentan del agua con un sistema de riego automático, son uno de los tantos trabajos que realiza, para que los ambientes tengan abundante vida. Todas las viviendas pueden sentir la frescura de la naturaleza y embellecerse, por eso, Martos brindó algunos consejos para lograr un ambiente perfecto en casa.“Lo primero que hay que hacer es observar qué tipo de plantas hay en el lugar donde se quiere agregar más plantas, porque muchas veces se mira en revistas o en programas de televisión algunas plantas que nos gustan pero no es para nuestra zona o para el lugar donde estamos. En segundo lugar es fundamental tener en cuenta las orientaciones, porque hay plantas por ejemplo que al oeste no van, que van al sur. Hay plantas que necesitan mucho sol que la ponemos a media sombra y se mueren y lo otro que hay que tener en cuenta es si es interior o exterior, qué tipo de planta vamos a poner y nunca pasarse con los riegos. La humedad de la tierra, la densidad que tiene que tener la tierra es fundamental, porque a veces las encharcamos y las raíces se mueren porque no tienen oxígeno”.Debido al clima subtropical sin estación seca que tiene Misiones, es decir hay humedad todo el tiempo, cualquier planta de interior de la zona crecerá, por ejemplo, se puede colocar begonia o filodendro, que son una plantas que necesitan poca luz y poca agua, por lo que viven muy bien adentro del hogar.Las mismas plantas son quienes indican si se sienten cómodas o no en un ambiente, a través de su aspecto se puede saber si se desarrollarán sanas o se acerca su momento culminante. “Hay que prestar mucha atención a la planta, porque la planta enseguida empieza a mostrar si le gusta o no un lugar. Si no le gusta, las hojas se empiezan a quedar más amarillas, se empieza a ver un poco caída o le empiezan a salir puntos negros en las hojas, eso no es un buen indicativo, quiere decir que la planta no está contenta en el lugar o tiene mucha agua. El color amarillento de las hojas es que falta nitrógeno en el suelo”.“Todas las plantas que sean tropicales van a andar bien en esta zona, son plantas de hoja ancha, siempre y cuando estén a media sombra y en zona húmeda. Las plantas de hoja ancha están acusando que necesitan aumentar la superficie para tener un poco más de sol y cuando llueve lo que hacen es tirarse agua encima.Entonces todo es observar, observando uno se da cuenta de cómo es el ecosistema”. Bonitas y decorativas, pueden dar a la casa un ambiente acogedor y vivo, por lo que son capaces de influir positivamente en el estado de ánimo y ayudar a la relajación.Pero también hay plantas que decoran los muros. Hoy por hoy es casi una tendencia el cerco vegetal, que no sólo embellece un cerco sino que también renueva constantemente el aire del lugar. “Cualquier tipo de planta que sea trepadora o enredadera puede servir, pero siempre dependiendo de la orientación, porque no es lo mismo una pared que esté al oeste, que recibe el sol a pleno en verano, que una pared que va al sur. De eso va a depender el tipo de enredadera o de trepadora. Las enredaderas largan zarcillos que agarran los poritos que tiene la pared y con eso van creciendo y se van como adhiriendo. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso porque cree que le rompe el muro, pero no, lo que hace es absorber la humedad que tiene el ladrillo, es como una simbiosis” dijo el arquitecto, que recomendó la enredadera “Ojo de poeta”, ya que son muy fértiles en Misiones y tienen flores y hojas muy bonitas.