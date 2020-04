Tini Stoessel, separada de Yatra, en cuarentena

Domingo 26 de abril de 2020

Tini Stoessel y Sebastián Yatra enfrentan rumores de crisis en su relación y se encuentran separados físicamente por la cuarentena dispuesta en relación al coronavirus.La cantante argentina reconoció que la distancia complica la relación con su novio colombiano, aunque no habló de una separación: “Por ahora estamos juntos, pero no es fácil...”, dijo a Teleshow.La pasada semana Tini indicó que la distancia obligada que mantienen en medio de la cuarentena no ayuda. “Siempre tuve relaciones a distancia. Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”, explicó la cantante haciendo referencia a que no puede viajar a reencontrarse con el músico que está pasando el aislamiento en Medellín, Colombia junto a su familia, mientras que ella está en Buenos Aires.“Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, reconoció sobre la dificultad que tiene para poder ver a Sebastián y la incertidumbre que sienten ambos al no saber cuándo podrán reencontrarse.En ese marco, aseguró que no están en crisis y que solo se trata de una separación física, y obvia dado el contexto que vive el mundo por la pandemia del coronavirus. “Nunca lo dejé de seguir en las redes. Es mentira, pero sí el hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos”.“Estoy muy bien. Y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí, no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros”, agregó dejando entrever que llegado al caso de que decidan cortar su relación, lo anunciarán públicamente ambos, para evitar cualquier otro tipo de especulación.