Tini Stoessel presentó su nuevo hit y sembró rumores de separación

Domingo 22 de diciembre de 2019

“Diciembre By Tini” se transformó en tendencia en Twitter este viernes 20. Y es que el ejército de fans de Martina Stoessel​ se encargó de viralizar lo que será en breve su nuevo hit, Diciembre, una balada que habla del desamor en pleno proceso de separación de una pareja.“Les compartiré una canción que nació desde lo más profundo de mi corazón... en un momento de mucha angustia. La primera canción que escribí de este tercer álbum. Ojalá la disfruten”, escribió en redes sociales la ex Violetta al publicar el video en sus cuentas oficiales de Instagram, Twitter y Youtube.La palabra “angustia” alarmó a sus seguidores y sembró la duda en el ambiente. ¿Hubo crisis en algún momento con el cantante Sebastián Yatra, con quien oficializó un romance este año? ¿Qué le depara a la relación entre Tini y el artista de música urbana?Son algunas de las interrogantes que comenzaron a girar en torno a una de las parejas del año.En cuanto a la canción, dura poco más de tres minutos. “Sólo tu en mi mente...busco hoy comprenderme. Te recuerdo aquí en mi piel”, empieza el nuevo single de Tini que habla de “ser fuerte”, de “no poder olvidar” y del amor “que se está acabando”.La última foto que Yatra y Tini publicaron juntos en Instagram fue el 29 de noviembre de este año. Él tiene en esa red social 19 millones de seguidores. Ella, 11 millones. Eso sí, en las últimas horas Yatra compartió en sus historias el tema musical de Martina.“¿Habrá sido una tormenta pasajera típica de adolescentes?”, preguntó un seguidor de ambos. Lo cierto es que hace dos días ella se mostró en un bello paisaje de Colombia, la tierra de su novio, pero en la publicación no aparece Sebastián. Sólo ella, sonriente.Como sea, el nuevo tema de tini tuvo casi 100 mil reproducciones en las primeras 10 horas de su publicación en YouTube. Además, sus fans se encargaron de regalarle elogios y muy buenas críticas al nuevo hit de la artista. Es así como el misterioso mensaje de Stossel sirvió como gancho de promoción y publicidad.Tini (22) tiene grandes noticias laborales por estos días: viene de enfrentar 9 Luna Park y se va de tour por Europa: la esperan presentaciones por Madrid, Milán y otras tantas ciudades del mundo para este 2020.El domingo pasado la artista se despidió del segmento Pequeños gigantes, programa en el que era jurado (Susana Giménez, Telefe).Y, para el 2020, la cantante protagonizará una serie junto a Yatra que emitiría Disney+ en streaming.Proyectos, trabajo y sobre todo mucho futuro por delante para una joven estrella que recorre el mundo con su talento.