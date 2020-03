Tini se escapa del altar en nuevo tema

Viernes 27 de marzo de 2020

Ovy On The Drums es uno de los más importantes creadores de éxitos. Fue el productor de “Tusa”, el hit del verano de Karol G y Nicki Minaj. “Ya no me llames” es su nuevo corte que tiene como invitada a Tini. La canción trata sobre salir de una relación en la que uno ya no quiere estar. El video, dirigido por Diego Peskins y Facu Ballve, se filmó en la Argentina y se la ve a Tini en un desierto, en un mundo de fantasía rodeada de nubes rosadas, con un vestido de novia, escapando de su boda. Ovy On The Drums sigue las señales de las nubes para encontrarse con ella.