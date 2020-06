Tini estrenó ‘Bésame’ con Reik y R3HAB

Domingo 7 de junio de 2020

Luego de los adelantos en las redes sociales, Tini, Reik y R3HAB presentaron “Bésame (I Need You)”, una tremenda colaboración que en 12 horas superó el medio millón de reproducciones.El clip continúa con la línea de la canción, con Tini cantando en inglés y castellano, mientras despliega toda su sensualidad junto a sus bailarinas. Por su parte, R3HAB y los integrantes de Reik se muestran en una suerte de pista de baile. Para Tini, formar parte de “Bésame (I Need You)” representa un gran desafío: “Estoy muy emocionada de trabajar con Reik y Rehab. Me resulta muy interesante explorar nuevos estilos musicales. Tiene un sonido especial. Me siento muy honrada de colaborar con estos dos grandes artistas”.