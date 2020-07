Tini desmintió que su nuevo tema tenga mensaje para Yatra

Viernes 17 de julio de 2020

Este miércoles, Tini Stoessel lanzó el tema Ella dice junto a Khea. Y, a los pocos minutos, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, al igual que el de su ex, Sebastián Yatra. ¿Por qué? Porque no hace falta leer entre líneas para creer que la letra de la canción está dirigida como un dardo al colombiano, con quien la cantante rompió hace apenas un mes.

“Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo”, canta Tini desplegando toda su sensualidad en el video del corte. Pero, sin dudas, la parte interesante llega de la mano del trapero marplatense cuando le dice: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”.

¿Alguna semejanza con la realidad? En diálogo con Cristina Pérez para Confesiones en la noche, por Radio Mitre, Tini aseguró: “Esta canción la tengo escrita hace casi un año. El video sí lo terminamos grabando en nuestras casas, Khea en su habitación y yo en la cocina del quincho. Pero bueno, frente a la adversidad y a todo lo que está pasando en este momento, intentamos que saliera lo mejor posible”.

De esta forma, Tini echó por tierra los rumores que indicaban que la canción estaba dedicada a Yatra, ya que teniendo en cuenta sus palabras la habría compuesto cuando su relación con el colombiano se encontraba en pleno idilio. Sin embargo, la cantante no pudo escapar a la pregunta sobre su ruptura y cómo la está llevando en medio de la pandemia del coronavirus.

“Dentro de todo, estoy bien. Porque fue distinto”, comenzó diciendo sobre su separación de Sebastián. Y explicó: “Yo estaba acostumbrada, quizá, a cortar y que mi vida siguiera como siempre. Hoy show, hoy esto o lo otro...Y es como que muchas veces uno las cuestiones emocionales las tapa. Hasta que en algún momento terminás explotando y decís: ‘Claro, es que no hice el duelo en ese momento porque tenía millones de otras cosas. Y, de repente, es como que uno tarda más’.

En ese sentido, Tini explicó que la cuarentena obligatoria la ayudó a cerrar su historia con Yatra. “En este caso, me encontré todos los días en casa, todos los días en un mismo lugar, todos los días más o menos con la misma dinámica, las mismas actividades, el mismo aire...Y de repente fue como: ‘Ok, hay que afrontarlo de esta forma, no me queda otra opción’. Y eso me hizo crecer un montón”, aseguró.