Tinelli y Valdés están cerca de la reconciliación

Domingo 2 de agosto de 2020

Todos hablaron de esta pareja. A un mes de que Marcelo Tinelli (60) anunciara su separación de Guillermina Valdés (42), tras 8 años en pareja y con un hijo en común, la buena onda entre ellos en las redes y las cariñosas declaraciones que daban a los medios sobre su relación despertaron las sospechas sobre una posible reconciliación.Y aquella posibilidad (sumado a que muchos famosos manifestaron sus deseos de que los papás de Lolo retomen su historia de amor) estaría más cerca que nunca.Así lo informó Pampito en Confrontados: “Tengo confirmado la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, anunció el periodista, sin vueltas.Además, reconoció que tiene aval sobre su información: “Guarda con desmentir porque tenemos pruebas y capturas, así que guarda. Por ahora no las vamos a mostrar pero si es necesario las mostraremos. Lo cierto es que Marcelo y Guillermina ya están prácticamente juntos. Ellos se lo están contando a sus allegados y a sus amistades”.“De hecho, anoche vieron juntos el Cantando 2020 y apoyaron a algunos participantes. Están casi juntos y lo que ellos le dicen a los íntimos es ‘estamos muy cerquita de la reconciliación con Guille’. ¿Qué significa esto? Que están juntos, porque si no, no avisás esto. O sea, están juntos pero todavía no lo quieren hacer público”, agregó.Y cerró: “Lo que antes era una visita de Marcelo al hijo que tiene en común con Guillermina, hoy ya no es solamento eso sino que están juntos”.