Tinelli denunció la filtración de sus conversaciones con Julio Grondona

Jueves 23 de julio de 2020

Marcelo Tinelli se presentó el lunes en Comodoro Py de manera virtual para denunciar la filtración de los audios de sus conversaciones con Julio Grondona. La investigación apunta a dilucidar por qué manos pasaron las escuchas antes de salir a la luz y quién fue el responsable de que lleguen a la prensa.Los audios que motivaron la denuncia de Tinelli datan del año 2013 pero se conocieron a fines del mes pasado cuando los emitió Jorge Lanata en su programa de radio Mitre. En ellos el entonces vicepresidente de San Lorenzo hablaba con Grondona sobre árbitros y fechas de los partidos del equipo de Boedo.En una de las comunicaciones, Tinelli le planteaba al titular de la AFA sus dudas sobre el árbitro Diego Ceballos que era el designado para dirigir el partido de la fecha 3 del Torneo Inicial en la cual Argentinos debía visitar el Nuevo Gasómetro: “No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino”.El día de la publicación de los audios, Tinelli publicó un tuit: “Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez antes de ser separado de su cargo?”. Se refería a Daniel Angelici.