TINCHO YA SE PUSO LA DEL VASCO

Viernes 28 de febrero de 2020

El posadeño Martín Benítez, de 25 años, fue presentado oficialmente ayer en Vasco da Gama, donde continuará su carrera futbolística a préstamo por un año. La operación se cerró a cambio de un cargo por 200 mil dólares, más la cancelación de una deuda que Independiente sostenía con el delantero (250 mil) y una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 60 por ciento del pase.

Lejos quedó aquel debut en 2011 y un ciclo extenso y atípico para el fútbol argentino. Tras nueve años (y más si se cuentan las divisiones inferiores), Tincho cerró su etapa en el Rojo y espera recuperar tranquilidad en Vasco.

“Sentí que le estaba haciendo un mal a Independiente y la mejor decisión era esta para poder descomprimir y cambiar de aire. Creo que la gente se la agarraba conmigo porque siempre veían la misma cara; pasaban técnicos, jugadores, y seguía yo. Uno quiere disfrutar adentro de la cancha y no lo estaba haciendo”, dijo el mediocampista ofensivo en diálogo con Fox Sports.

“No estaba teniendo mucho lugar futbolísticamente estos últimos partidos, hay veces que uno tiene que tomar decisiones. Se me dio está oportunidad muy linda en un club muy grande y tomé esa decisión”, agregó Benítez con relación al poco lugar que le dio Lucas Pusineri.

De esta manera, el atacante se convirtió en nuevo compañero de su compatriota Germán Cano, ex Lanús, Chacarita y Colón, a la espera del arranque del Brasileirao.

En la misma sintonía, el misionero afirmó que no dudó en marcharse a Brasil: “Se me hacía muy difícil. Encima en el último partido con Fortaleza salí silbado y eso me dolió mucho. Lo que menos quiere uno es hacerle daño al club. Ahora sentí que se lo estaba haciendo”.