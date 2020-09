Tigre fue goleado por Guaraní y quedó a un paso de la eliminación - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020 | 11:20hs.

En el reinicio de la Copa Libertadores tras seis meses de suspensión por la pandemia de coronavirus, Tigre perdió 4 a 1 con Guaraní, en Paraguay. Con este resultado, el equipo de Pipo Gorosito, que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, continúa en el último lugar del Grupo B, sin puntos, tras tres partidos perdidos.Tigre empezó bien. De hecho Pablo Magnín, cuando apenas iban nueve minutos, anotó un gran gol para poner a la visita 1-0 arriba. El Matador tenía la pelota y se hacía fuerte en Paraguay. Pero su ilusión empezó a apagarse a los 25, cuando Bautista Merlini, exjugador de San Lorenzo, marcó la igualdad parcial. Con ese resultado se fueron al entretiempo.La segunda parte se hizo difícil para Tigre, que empezó a sentir la falta de fútbol. El cansancio era evidente. El Matador, al igual que todos los equipos del fútbol argentino, llegó a la Copa sin haber jugado ni siquiera un partido amistoso en los últimos seis meses. Guaraní, en cambio, ya había disputado 12 en los últimos 60 días.Esa falta de rodaje quedó claro, sobre todo, en la última media hora de partido. Así fue que a los 21 minutos del segundo tiempo Cecilio Domínguez, ex Independiente, cambió un penal por gol: era el 2-1 para el equipo de Gustavo Costas.Todo se le fue de las manos a Tigre. Ya no hubo más partido. Edgar Benítez, a los 37, convirtió el 3 a 1 y cuando todo se terminaba, a los 44, Ángel Benítez metió el 4-1 y cerró la goleada.De esta manera, el futuro de Tigre en la Copa Libertadores es cada día más complejo: no tiene ni siquiera un punto. El Grupo B es liderado por Palmeiras, con nueve unidades. Guaraní quedó segundo, con seis, y Bolívar tercero, con tres.Boca volvió a competir luego de más de seis meses de inactividad a raíz de la pandemia de coronavirus. Y en el torneo que lo desvela, la Copa Libertadores. Como visitante, el Xeneize se impuso con autoridad y derrotó 2 a 0 a Libertad de Paraguay, equipo dirigido por un histórico riverplatense, Ramón Díaz. La figura del partido fue Eduardo Salvio, autor de los dos goles del partido, a los seis minutos del primer tiempo y a los 39 del segundo.