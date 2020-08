Tiene un mes y debe operarse del corazón en el Garrahan - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Momentos de angustia son los que atraviesa toda una familia de Caraguatay a causa de la enfermedad de la más pequeña del clan, Mailén, que con apenas un mes de vida enfrenta una enfermedad cardíaca y debe someterse a una cirugía.A los 20 días de nacida ingresó al Hospital Samic de Eldorado donde le diagnosticaron taquicardiomiopatía, arritmia auricular, mala función ventricular e insuficiencia polivalvular. La beba recibió tratamiento en ese nosocomio pero al presentar ductus persistente con indicación de cierre quirúrgico se la derivó a Posadas, al Hospital Pediátrico, donde se encuentra actualmente esperando ser derivada al hospital Garrahan de Buenos Aires para la intervención quirúrgica.“Hace tres días que le sacaron el respirador y gracias a Dios está evolucionando bien, sólo falta estabilizarle la arritmia para la operación, de ahí nos trasladan al Hospital Garrahan” contó Belén Cubilla, madre de la pequeña en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.Sin embargo, ayer por la tarde, la bebé tuvo que ingresar a cirugía por un problema en los intestinos.Belén está en la ciudad capital junto a sus esposo que tuvo que abandonar su trabajo para no dejarla sola. La pareja además tiene otros tres hijos que se encuentran al cuidado de una tía. “Mi marido dejó su trabajo y se vino conmigo porque ella está en terapia y hasta que no salga no se va a ir. Gracias a Dios está conmigo porque no tengo a nadie más”, contó.Estar lejos de casa supone un gasto que la familia no puede afrontar y que se complejizará aún más cuando viajen a Buenos Aires. Es aquí cuando la solidaridad de los vecinos de su localidad se hizo visible organizando una venta de locro para juntar fondos que les serán donados.“En el barrio hicieron una locreada los vecinos y gracias a eso tenemos hoy para nuestros gastos, nos están ayudando un montón. Nosotros no se lo pedimos pero ellos se reunieron y nos ayudaron bastante, no tenía cabeza para otra cosa”, agradeció.