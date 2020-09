Tiene su taller en el Mercado Villa Urquiza - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Destacó así que su labor tiene también una misión de guardar la memoria “lo que la gente quiere que no se pierda lo hace un libro, tanto si son papeles importantes de una Municipalidad como si son fotos familiares, la cuestión es que estén organizados”.





PARA AGENDAR Arte misionero

El taller de encuadernación y confección de bolsas de cartón se encuentra en el Mercado Villa Urquiza, emplazado entre Cabred, Herrera y Florencio Sánchez. Atiende de lunes a sábado de 7 a 11. Contacto, llamar al 376 4 378616.





Documentos oficiales, páginas de diarios, álbumes familiares, libros antiguos, se ensamblan con maestría en el telar de Antonio López (58).Encuadernador de oficio, el vecino de Santa Inés, Garupá, tiene su taller artesanal en el Mercado Villa Urquiza de Posadas.Hasta el pequeño local dispuesto en la esquina de Florencio Sánchez y Herrera, llega puntualmente cada 7 de la mañana desde hace 20 años.Antonio tiene baja visión y sus manos son artífices de legajos y tomos que conforman archivos y bibliotecas públicas y particulares. Además, elabora bolsas y paquetes de cartón, todo con la ayuda de su hermana Elsa, que también padece una discapacidad visual.“Tenemos esta condición de discapacidad visual de nacimiento, es algo hereditario, mi abuelo era ciego y mi papá también. Yo tengo baja visión, algo veo pero sólo bien de cerca. Mi hermana Elsa ve menos que yo, pero nos ayudamos, sabemos el oficio de memoria, por la práctica y el tacto”, explicó.Contó que emprendió en la actividad de encuadernar en el Centro de Rehabilitación del Ciego Santa Rosa de Lima: “Yo hice toda la primaria en una escuela cerca de mi barrio allá de Santa Inés, después quise buscar un oficio, valerme solo. Mi papá primero no me dejaba porque tenía miedo de que algo me pase en la calle. Pero empecé a asistir al Centro del Ciego y me ayudaron un montón”.Resaltó, que esta capacitación y orientación “me cambió la vida, aprendí a soltarme solo y a tener autonomía, aprendí oficios de carpintero, de cerámica, de encuadernación. Me gusta mucho la carpintería y también hacer libros”.Criado en una familia trabajadora junto a nueve hermanos más, Antonio encontró siempre la fuerza para salir adelante.“No fue fácil, creo que para nadie es fácil la vida. Mi papá murió hace 20 años, después mi hermano falleció en un accidente de tránsito y creo que por el dolor de esa pérdida también se fue mi madre hace 13 años. Desde entonces, los hermanos estamos unidos, la familia sale adelante con la fuerza de todos. No hay que quedarse, hay que seguir les digo siempre a mi gente”.En su trabajo -indicó- son indispensables la prolijidad y la concentración.“Es importante que quede impecable, que las hojas estén bien apiladas y centradas. El primer paso es organizar los papeles por orden, por ejemplo por día o por número de página. Luego se pone en el telar y se cose, tiene que estar bien encuadrado el papel para la encuadernación. Después se encola y se colocan las tapas, en algunos casos se forra con tela”, describió sobre el proceso de armado.“Hacemos de todo tipo de trabajo, tenemos documentos de organismos públicos para hacer los archivos, también los diarios, la gente trae sus libros para encuadernar artesanalmente o para arreglar un tomo viejo. Por ejemplo, hace un tiempo me trajeron una biblia que era importante para esa persona y quedó contenta con el resultado, me dijo que dejé el libro como nuevo”.