Tiene dictamen proyecto de Ley de Presupuesto de Misiones - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Luego de un análisis que demandó 18 jornadas, con 34 reuniones, ordinarias y extraordinarias, la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura de Misiones aprobó ayer el dictamen del proyecto de previsión de gastos para el 2021 que el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, había enviado el 31 de julio pasado. Hubo una modificación del 7,59% con respecto a la cifra original (141.423.788.000 pesos). Se fijó el monto total en 152.155.514.000 pesos, lo que representa un aumento del 37,27 % respecto del presupuesto vigente.“El Poder Ejecutivo, a través de Ministerios y organismos descentralizados; el Poder Judicial, los organismos de la Constitución como el Tribunal de Cuentas y Tribunal Electoral y las empresas del estado nos visitaron y sus responsables detallaron no sólo ante nosotros los legisladores, sino frente al resto de la sociedad, en qué se gastará el dinero público, también qué han hecho y lo que harán”, sostuvo la presidenta de la Comisión y vicepresidenta del Bloque Renovador, Natalia Rodríguez.La legisladora destacó que “esta metodología de análisis no se lleva a cabo en ninguna provincia argentina. Lo mismo ocurría en Misiones en gobiernos anteriores a la Renovación”.De acuerdo con lo dictaminado, el Proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial para el año 2021 prevé 122.103.969.000 pesos (80,25%) para la inversión social: 38.042.567.000 pesos para Cultura y Educación (25%), 604.948 para Ciencia y Técnica (0,40%), 32.812.257.000 para Bienestar Social (21,56%), 29.840.431.000 para Salud (19,61%) y 20.803.766.000 (13,67%) para Desarrollo de la Economía.“Se establece además la suma correspondiente para atender la amortización de deudas: 2.278.925.000 pesos”.Y en este punto remarcó Rodríguez que “Misiones es la tercera provincia con la deuda per cápita más baja del país”.En la reunión de ayer, también se aprobó el dictamen del Presupuesto de la Legislatura provincial para 2021.Para su funcionamiento, se “prevé un incremento del 26,99% en relación al Ejercicio 2.020, representando un 1,24% de participación sobre el presupuesto general previsto para la Administración Pública Provincial”, que representa un monto total de 1.618.832.000 pesos.“Es importante destacar que el presupuesto del Poder Legislativo es el más bajo en la región Nordeste de la Argentina. Contempla la Cuenta Especial de la Comisión de la Prevención de la Tortura y los créditos necesarios para su adecuado funcionamiento que ascienden a la suma de 15.076.000 pesos”.