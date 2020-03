Tiene cáncer y sigue cumpliendo su trabajo en el hospital de Candelaria

Domingo 29 de marzo de 2020 | 15:29hs.

Olga Martinez tiene 56 años, 32 al servicio en Salud Pública como enfermera- Hace 10 años presta servicio en la farmacia del hospital de Candelaria, y hace seis fue diagnosticada cáncer de mama, por lo que su situación es de riesgo, aunque ella indica que no puede quedarse en la casa mientras sus compañeros van a trabajar y teniendo en cuenta que el lugar donde trabaja no tiene un contacto estrecho con la gente, le permite seguir cada día en el hospital a cumplir su tarea.









"Y no soy la única, en la guardia tenemos compañeros que son hipertensos. por ejemplo y vienen a trabajar, somos un equipo y debemos ayudarnos entre todos, como también lo hace el personal administrativo, vacunación, entrega de leche, y eso es valorable al ciento por ciento y estimula a acompañar a este equipo de salud y estar, creo que cada uno toma la decisión correcta para proteger la salud del paciente, del compañero, y de nuestras familias", dijo Olga, muy segura de lo que enfrenta ante esta situación de pandemia mundial.







"Yo tengo mi compañera que está a la tarde en este sector y encargada de la farmacia y también está trabajando, no voy a decir que no tenemos miedo, pero la farmacia del hospital es fundamental como cada sector para el funcionamiento del hospital y por eso nos subimos a este barco de lucha que ojalá nos lleve a un horizonte de vida y esperanzas nuevas", expresó y agregó "nunca me tocó vivir algo tan grave a pesar que en el 2009 vivimos la gripe A , que fue bastante complicado pero no de esta manera" dijo Olguita, como la conocen en Candelaria y se refirió a que es madre de 4 hijos y ellos no quieren que vaya a trabajar pero que desde su experiencia, llevarles tranquilidad y enseñarles a ser solidarios en una causa como esta es importante.







"Tengo mis hijos que dos son gendarmes, uno está en Misiones y el otro en Neuquén, y eso sí me preocupa mucho más, porque ellos sí están muy expuestos , porque tienen que estar en las rutas en los controles, con gente que no toma conciencia, no cumple con los recaudos necesarios para salir, eso sí me preocupa demasiado.



En diálogo con El Territorio Olga dijo "yo sigo trabajando por voluntad propia, sin que nadie me obligue, es una decisión personal, consensuamos con la jefa de personal y la directora del hospital y como el flujo de personas es menor porque sólo se atienden urgencias y como no se ha detectado ningún caso de riesgo es que tomando todas las precauciones posibles yo pedí para seguir viniendo porque además me siento bien; es cierto que el temor está porque uno no sabe quién puede estar contagiado aún sin síntomas, pero también se que es un tema de solidaridad y compañerismo y compromiso con la profesión que uno ha elegido"