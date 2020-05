Tiene cáncer y busca trabajo para mantener a su beba de 18 meses

Jueves 28 de mayo de 2020 | 15:00hs.

Blanca Estela Cardozo (46) fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2019. A los pocos meses fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Madariaga para extirpar el tumor, y ahora debe someterse a al menos 13 sesiones de quimioterapia. La mujer oriunda de Eldorado, reside en la zona rural de las 2000 Hectáreas en Puerto Iguazú, y busca imperiosamente un empleo para mantener a su beba de 18 meses.









“Estuve haciendo trabajos de costura, y cuando puedo vendo leña, viene un vecino y corta la leña, yo le pago el combustible para la motosierra y vamos a medias y con eso pude mantenerme hasta ahora, busco trabajo para mantener a mi pequeña” comentó Blanca a El Territorio, quien afirmó que habla en varios idiomas, entre ellos alemán.





La mujer recibe el tratamiento en forma gratuita en el hospital de Puerto Iguazú ya que no cuenta con obra social. No obstante no pudo recibir la primera sesión de quimioterapia porque se encuentra muy débil por la mala alimentación, ante la falta de recursos.





“No me pudieron aplicar la primera quimio, el médico me notó muy débil, y esto se debe a que debo ingerir una dieta estricta para estar en condiciones y mi cuerpo resista los medicamentos, la situación que vivo no me permite hacer esa dieta, por eso necesito trabajar además de que necesito dinero para comprar cosas para mi beba como abrigos y las cosas necesarias”, relató a este medio.







“No me gusta pedir a los demás porque siempre trabajé, pero la situación me supera y no voy a despreciar ningún tipo de ayuda porque necesito salir adelante por mi beba que tiene toda una vida por delante”, dijo.







En las redes sociales varias personas realizaron una campaña para ayudar a Blanca, tratando de reunir donaciones, buscando la forma de ayudarla en este momento tan difícil en la que le toca luchar contra la enfermedad, además de sobrevivir a la pandemia que le ha quitado toda la posibilidad de trabajar aunque sea en el mercado informal.