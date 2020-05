Tiene 7 años, padece leucemia y sólo le recomiendan "cuidados paliativos"

La niña, que fue diagnosticada a los 4 años, vive en Garupá y sus padres se encuentran en una situación desesperante ya que necesita una droga que cuenta 18 millones de pesos.Al respecto, desde el servicio de Oncología del hospital de Pediatría de Posadas Fernando Barreyro, informaron la historia clínica de la paciente pediátrica: "Última punción de médula ósea demuestra aumento de las células de la enfermedad evidenciándose la no respuesta al tratamiento. Se le comunicó a los padres que en este caso particular no dispone de tratamiento curativo, porque no negativizo la enfermedad, al no contar con un donante familiar de médula ósea y no cumplir con los requisitos para la droga blinatumumab, regresa a Misiones para cuidados paliativos".La paciente pediátrica y sus padres están en aislamiento domiciliario, dado que regresaron hace una semana de una provincia con alta circulación de Covid 19. "Por el estado de la niña y los resultados de laboratorio se resolvió que permanezca en su domicilio, bajo seguimiento médico a través de medios de comunicación", detalla el parte del nosocomio.