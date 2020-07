Thomás radicó una denuncia ante el Inadi

Jueves 23 de julio de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Respaldo de la Federación Misionera El martes, a través de un comunicado de prensa, la Federación Misionera de Judo expresó su repudio al acto de discriminación sufrido por Thomás Cañete.“A través del presente comunicado, la Comisión Directiva de la Federación Misionera de Judo (FMJ), luego de tomar conocimiento de los lamentables hechos de discriminación ocurridos en la Escuela Municipal de Oberá, quiere expresar su repudio hacia los mismos y brindar absoluto apoyo al judoca obereño Thomás Cañete, quedando a su disposición para lo que considere seamos útil como institución, que es oportuno mencionar, tenemos como finalidad principal proteger a los judocas de la provincia y promover la práctica de nuestro deporte.En esta oportunidad también queremos dejar constancia de que la FMJ ha renovado el carnet de asociado perteneciente a Thomás Cañete, y los datos correspondientes al diploma que certifica su graduación con los datos actualizados”, cita el comunicado oficial.

Luego de hacer público el destrato que padeció por parte de su entrenador, quien lo excluyó por su cambio de identidad de género, el judoca Thomás Cañete (19) radicó ayer una denuncia ante Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).Previo al trámite online, el martes el deportista obereño recibió la visita de Silvia Risko, delegada del Inadi en Misiones, quien lo contuvo y asesoró en cuanto a las acciones y recursos que habilita la presentación formal ante el organismo nacional.En la denuncia, Cañete detalló una serie de actitudes discriminatorias que habría sufrido por parte de su entrenador Raúl Paredes, instructor de la Escuela Municipal de Judo de Oberá, entidad que también deberá rendir explicaciones por lo sucedido.“En un principio fue como que naturalicé la discriminación y también estaba muy dolido, por eso dejé pasar un tiempo. Pero después fui cayendo, hablando con amigos y allegados y entendí la gravedad del tema. También la señora Risko me dijo que fue gravísimo lo que hicieron conmigo y por eso la denuncia es contra el entrenador Raúl Paredes y el Estado municipal, porque él da clases para la Municipalidad y parece que nadie controla lo que hace. Es más, hasta ahora ni Paredes ni nadie de la Municipalidad me llamó para charlar ni ver cómo estoy”, subrayó el judoca.Como contrapartida, agradeció el apoyo brindado desde la Federación Misionera de Judo mediante comunicación directa y un posterior comunicado de prensa en el que repudiaron el acto de discriminación sufrido.Asimismo, le remitieron un carné y diploma oficial con su nueva identidad como varón transgénero.El jueves pasado, El Territorio publicó una entrevista en la que Thomás Cañete brindó detalles del proceso que culminó con su nuevo DNI y el sinsabor que le acarreó la actitud de su entrenador de toda la vida, quien le recriminó por su decisión y lo forzó a abandonar la práctica del deporte que lo apasiona.“Me dolió demasiado. Estaba muy mal, muy triste. Después pensaba por qué dejé el judo, que no era justo y decidí contar mi historia. La verdad que me sorprendió la repercusión que tuvo y no pensé que tendría tanto apoyo”, destacó.Thomás Cañete se inició en el judo a los 10 años y realizó toda su carrera con el sensei Paredes, tal como reconoció. Como Tamara Cañete fue múltiple campeona provincial, subcampeona sudamericana, bicampeona en los Juegos Nacionales Evita y cuádruple campeona argentina.En 2014 fue elegida Deportista Obereña del año, integró la selección argentina de judo y el Programa Talento 2018, entre otros logros.“Pero cuando concreté mi nueva identidad, mi entrenador me reprochó y me dijo que tiré por la borda todo lo que construí, que ahora no era nadie. Me hizo sentir muy mal, me discriminó”, lamentó.Contó que en principio fueron indirectas, como cuando se cortó el cabello; después le reprochó su vestimenta y hasta sus amistades.“Una vez, literalmente la corrió a una amiga que me acompañaba. La echó del polideportivo, como si fuera el dueño, y le dijo que si no se iba llamaría a la Policía. Otra vez, a un compañero le dijo que no sea tan afeminado y el chico no fue más. En realidad siempre tuvo actitudes discriminatorias”, mencionó.A pesar del rechazo de su profesor, el deportista continuó con el proceso de cambio de identidad de género y el 15 de febrero del 2019 obtuvo su nuevo DNI. Ese mismo día compartió su alegría por las redes sociales.Pero en el próximo entrenamiento se topó con el rechazo del sensei y decidió alejarse del deporte, al menos temporariamente.“Me lastimó mucho lo que hizo porque cuestionó lo que soy como persona. Llegó a decirme que era una vergüenza para mis padres, que no pensaba en ellos. Ahora entiendo que en realidad él, que fue como mi segundo padre, no pensó en el daño que me hacía. No le importó. Capaz pensó que no le iba a servir más y me desechó”, opinó.Por otra parte, cuestionó que Paredes no lo llamó para charlar, sino que tras la difusión del caso se contactó con su papá, siendo que “yo soy mayor de edad y debería hablar conmigo. Pero a mí no me va a llamar porque no me puede mentir”.En tanto, ponderó el apoyo de sus progenitores y amigos que lo acompañan y contienen incondicionalmente, como el caso de Diego Álvarez, con quien retomó los entrenamientos de judo.“Lo que más deseo es que no les pase a otros lo que me pasó a mí, porque es muy feo. Gracias a Dios tuve el apoyo de mi mamá y mi papá, si no, no sé lo que me hubiera pasado. Si hubiera sido más débil de carácter, capaz hoy no estaría acá”, reflexionó.