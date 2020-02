Thelma Fardin apuntó contra quienes la critican por ir al Bailando 2020

Domingo 2 de febrero de 2020 | 16:30hs.

Después de una década en silencio, Thelma Fardin se animó a denunciar a Juan Darthés por violación. Siguió unida al colectivo feminista Actrices Argentinas y se convirtió en activista. Junto a sus colegas, alza su voz contra la violencia machista y comparte públicamente su mirada sobre distintos aspectos de la coyuntura.Cuando trascendió que fue convocada para formar parte del Bailando 2020, aunque todavía está meditándolo, las distintas reacciones por parte de la sociedad no se hicieron esperar. Muchos la criticaron por considerar ir y le dijeron que su actitud es "oportunista". La actriz no dejó pasar los comentarios que recibe por parte de los haters a través de las redes sociales e hizo un fuerte descargo."Los indigna más dónde vas a mover el cul*, que tener una muerta cada treinta horas por haber nacido mujer o percibirse como tal", expresó en una columna que escribió para Infobae. E hizo hincapié en que la sorprende que a los detractores los indigne que una mujer que sufrió abuso quiera trabajar.Thelma Fardin remarcó que quieren hacerla creer que si rompés el silencio "el costo lo pagarás de por vida". "Para sorpresa de muchos acá seguimos, fuertes y firmes", subrayó.Cree que a los que les molesta que una mujer que padeció una violación trabaje, sea dueña de su cuerpo y de su deseo, son los mismos que "no se escandalizaron porque un hombre con tres denuncias públicas de acoso protagonizara el horario central de una serie juvenil personificando al padre de familia". Claramente, haciendo referencia al protagónico de Juan Darthés en Simona.