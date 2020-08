‘The cavern’ anunció que podría cerrar

Martes 18 de agosto de 2020

Es uno de los lugares más visitados de Liverpool. Los fans de los Beatles no dudan en sacarse una foto en la entrada del histórico club. Pero por la pandemia causada por el coronavirus, ‘The Cavern’ podría cerrar sus puertas para siempre debido a la difícil crisis económica que está viviendo. Sus dueños informaron que están perdiendo mucho dinero - cerca de 40 mil dólares por semana- y que si no llega una ayuda del Gobierno tendrán que bajar la persiana para siempre. Este fin de semana, el local reabrió sus puertas tras semanas de cierre obligatorio.Joe Anderson, alcalde de Liverpool, destacó: “El hecho de que The Cavern pueda cerrar debería poner en alerta al Gobierno respecto del peligro que corre nuestra industria musical”.