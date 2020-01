Tevez se queda en Boca y Jorge Amor Ameal ya se ilusiona: "Va a trabajar con nosotros"

Martes 7 de enero de 2020 | 10:05hs.

La vida de Carlos Tevez seguirá ligada a Boca en el ocaso de su carrera. Después de algunas dudas y teléfonos descompuestos entre el ídolo y la nueva dirigencia, el presidente Xeneize, Jorge Amor Ameal, confirmó que seguirá en el equipo."Tevez va a trabajar con nosotros", confirmó Ameal en diálogo por radio La Red y de esta manera terminó con las especulaciones que indicaban que el Apache podía no continuar.Si bien Tevez tiene contrato hasta mediados del año próximo, lo cierto es que había una cláusula en donde podía cortar el vínculo de manera unilateral antes del 15 de enero. Los motivos podían ser varios, entre los que se encontraban no sentirse cómodo en el club.Riquleme y Carlitos ya tuvieron una charla en donde ambos salieron muy contentos. El vicepresidente del club siempre se mostró a favor de que el Apache se retire en el club. No le gustaría que ocurra lo que le pasó a él, cuando Angelici no quiso renovarle el contrato y terminó su carrera en Argentinos Juniors.Los rendimientos de Tevez durante 2019 no fueron buenos y la historia que empezó como un romance futbolístico con Gustavo Alfaro, no terminó bien. Ahora arranca el ciclo de Russo y todo empezará de cero. El ídolo tendrá una nueva oportunidad de retirarse, desde lo más alto.En su entrevista, Amor Ameal contó, entre otras cosas, que la idea es ampliar la Bombonera y para eso están detrás de un proyecto muy ambicioso. Señaló que hay varios socios que están dispuestos a ayudar y que lo principal es adquirir dos manzanas aledañas al estadio para comenzar con la reestructuración.Por otro lado, también deslizó que Carlos Bianchi estará cerca del club "para dar una mano". Sabida es la buena relación entre el Virrey y el presidente de Boca, por lo que el exDt oficiará como una especie de embajador Xeneize en el mundo.Hace algunos días, Roberto Digón, vicepresidente del club había dado más detalles sobre el rol que tendrá el experimentado DT: "Creo que él no está para una tarea total dentro del club, pero sin ninguna duda que nos va a asesorar en algunos temas, muy especialmente en Europa, donde vive una parte del año”.