Tevez quiso viajar a jugar al golf, pero no lo dejaron pasar en un control vehicular

Carlos Tevez, estrella de Boca que lleva adelante la cuarentena en la localidad de Maipú, intentó hacer deporte al aire libre, pero no pudo: no lo dejaron llegar al club de Golf Valle de Tandil. Fue detenido en un control vehicular y debió pegar la vuelta.



La noticia fue confirmada por el director de Control Vehicular. "Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar", explicó Walter Villarruel durante una entrevista con Radio Voz de Tandil y agregó: "Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar".