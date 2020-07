Tevez, envuelto en una polémica por una foto

Miércoles 29 de julio de 2020

Carlos Tevez quedó envuelto en una situación confusa por una foto con seguidores que se difundió ayer, en la que no cumplía el distanciamiento social ni usaba barbijo, pautas de la cuarentena.El Apache aseguró que, a diferencia de lo que difundió parte de la prensa de Maipú, provincia de Buenos Aires, no participó de ningún picado y fue a hablar con el intendente para aclarar la situación. Poco después, la Municipalidad emitió un comunicado.“En horas de la mañana se acercó el Sr. Carlos Tevez a dialogar con el Intendente Municipal Matías Rappallini como consecuencia de los hechos acontecidos el día domingo, los cuales tomaron trascendencia pública y mediática. El señor Tevez no sólo expresó su preocupación sino que manifestó que las personas que ingresaron a su campo lo hicieron sin autorización previa y violando la propiedad privada. A su vez, desmintió haber participado del encuentro de fútbol (“picadito”) publicitado en redes sociales, sólo autorizó a tomarse una fotografía”, reza el comunicado.Rappallini, además, agregó en declaraciones radiales que “más allá que en Maipú estemos en fase 5, no están permitidos los picados. A las personas que invadieron la estancia de Tevez, incluido el jugador, se les labró un acta. El me dijo que no pensó que la gente iba a hacer lo que hizo”.Una de las personas que están en la foto es el concejal Facundo Coudannes, quien ofreció disculpas y argumentó que quiso darle una alegría a su hijo de estar junto al ídolo.