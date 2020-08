Testigos ratificaron presunto incumplimiento de protocolos médicos

Lunes 17 de agosto de 2020 | 05:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Testigos sospechosos







Día a día







La bautizaron







Los testigos aportados por la querella que representa a los padres de Noor María Demonari, la beba que el 9 de marzo del año pasado falleció en una clínica privada de Oberá, ratificaron la versión de los progenitores en cuanto al presunto incumplimiento de los protocolos sanitarios y complicaron la situación de los profesionales tratantes.En tanto, si bien el expediente 36693/2019 se tramita como homicidio culposo y hasta el momento cuenta con un solo imputado, desde la querella consideran que existen elementos para agravar la carátula y avanzar en más imputaciones.Asimismo, se inició una causa paralela por presunto encubrimiento y obstrucción de la Justicia, puesto que en una primera instancia los propietarios habrían desmantelado el sector de neonatología y posteriormente vendieron la clínica a otro grupo médico.Con relación al aporte de los testigos, entre ellos declaró la madre de un bebé nacido en 2014 en el mismo centro asistencial, quien relató una experiencia similar a la vivida por los progenitores de Noor María, aunque la criatura sobrevivió.Contó que con el correr de los días la criatura comenzó a evidenciar problemas de salud y los médicos responsables le negaban el traslado a un centro de mayor complejidad.Finalmente lograron la derivación a Posadas, donde detectaron una bacteria y le salvaron la vida.También declararon los progenitores de otros dos bebés fallecidos en la citada clínica.En líneas generales, los testigos de la querella habrían ratificado que el personal de neonatología comía y tomaba mate en el lugar, tenían las uñas pintadas y usaban alhajas. Aseguraron que se reutilizaba material descartable, como gorras y batas, mientras que era habitual que los bebés compartan mamaderas.Algunos de los testigos también mencionaron que observaron que Noor María se alimentaba, desestimando la versión de la clínica que indica que la pequeña no comía debido a su delicado cuadro de salud.En tanto, cinco médicos declararon como testigos sospechosos, según precisaron fuentes con acceso al expediente.Para los profesionales, la beba falleció a consecuencia de un foco infeccioso grave de origen desconocido, lo que a su vez originó una constante variación de la medicación suministrada.A mediados del año pasado, los progenitores denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones (Jury) a la entonces jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, por el delito de “retardo de justicia y mal desempeño de magistrado” y solicitaron su destitución del cargo.En consecuencia, el expediente recayó en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, desde donde se tomaron importantes medidas de prueba.“Durante meses la jueza Kunzmann durmió la causa y por eso la denunciamos. Ahora por suerte vemos avances y estamos muy conformes con lo que está haciendo el juzgado”, destacó Gastón Demonari (33).Como respaldo de la acusación, el progenitor cuenta con una serie de videos y fotografías en los que se observa personal de enfermería atendiendo a la recién nacida sin guantes esterilizados, con anillos y pulseras.“Nuestra hija nació con 2 kilos y estaba perfecta. Nos dijeron que tenía que recuperar peso, que se iba a quedar en neo para hacerle los estudios de laboratorio y que no nos preocupemos. Que era chiquita pero súper sana, recuperaba peso y se iba a casa. Pero fue desmejorando, se negaron a darnos la derivación a Posadas y se murió. La mayor impotencia es que sufrió muchísimo”, lamentó.El 27 de febrero del año pasado, a dos días de dar a luz, la madre regresó a su casa y por la tarde volvió a la clínica para amamantar a su pequeña. “Estaba perfecta y se durmió en mis brazos”, recordó Viviana Fernández (28).A los dos días surgió el primer síntoma adverso, puesto que les manifestaron que no toleraba la leche materna y debían comprar una fórmula especial.“El sábado 2 fuimos a verla, tenía fiebre y nos dijeron que despedía un líquido oscuro del estómago. Al otro día le dieron antibióticos por una infección del estómago. El lunes 4 se descompensó y la tuvieron que reanimar. Cada vez peor, por lo que el martes pedimos la derivación a Posadas y nos pusieron un montón de trabas”, precisó el papá.Al mismo tiempo, mencionó que comenzaron a notar pequeñas heridas en el cuerpo de su hija y el día martes observaron que tenía “un hueco en la cabeza”, tal como describió.“Estaba de turno la pediatra Betina E., quien nos dijo que no había visto esa herida en la cabeza, que se le pasó y nos pidió disculpas. Entonces una enfermera le empezó a curar. Ahí empezamos a insistir con la derivación a Posadas porque ya desconfiábamos de la atención, pero ellos decían que se sentían capacitados para curarla”, relataron.De todas formas, seguían insistiendo en la necesidad de un traslado y fue cuando “la doctora me dijo que nos teníamos que hacer cargo de todo, de conseguir la ambulancia de alta complejidad, un médico, el sanatorio. Era feriado, no había administración por ningún lado y no conseguimos”.El miércoles 6 la pequeña recibió una transfusión de sangre y comenzaron a colocarle oxígeno. Ese mismo día, tras asistir a una misa de sanación donde pidieron por su hija, los padres decidieron bautizarla en su lugar de internación.Luego el cuadro pareció mejorar, según dijeron los médicos y a simple vista notaron los progenitores.“Pero el sábado 9 fuimos a visitarla y la doctora Silvia V. nos informó que sufrió una descompensación, que esperaba que venga la radióloga para ver si no tenía algún órgano perforado y que nos darían la derivación. Incluso nos dijo que vayamos a casa y que volvamos al mediodía para el traslado a Posadas. Al volver escuchamos como el ruido de una sirena y voces en neo. Escuchamos que se estaban quedando sin oxígeno, que la nena se estaba muriendo. ‘Qué hago, no sé si es una pérdida’, dijo la doctora. En ese momento me desesperé, se me vino el mundo abajo”, graficó Fernández.A su lado, su marido recordó el momento en que recibieron la peor de las noticias y cuestionó la frialdad de la profesional que le comunicó la muerte de su hijita.“Le dije que se murió porque faltó oxígeno y me reconoció que tuvieron una falta, pero que murió porque estaba muy enferma. Le respondí que no, y que cada uno de los que la atendió la mató un poco”, remarcó.Entre otros aspectos, la madre cuestionó que en trece días le cambiaron tres veces de antibiótico, al tiempo que aseguró de una sola enfermera estuvo tres días a cargo de neo.“Nuestra mayor impotencia fue que nos dieron la derivación a Posadas y la agonía que sufrió, porque lloraba constantemente, incluso sedada. No dormía, sufrió demasiado”, lamentaron.