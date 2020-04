Testeo y cuarentena obligatoria para quienes ingresan a Misiones desde otras provincias

Lunes 13 de abril de 2020 | 10:33hs.

Desde que Misiones cerró sus límites interprovinciales, en el marco de aislamiento obligatorio que fijó el gobierno nacional, el acceso de particulares a la provincia fue cerrado. En ese marco, solo se permite el ingreso del transporte de carga, y de personas que regresan a la provincia a través de operativos que monitorea el Ministerio de Salud Pública de la provincia.









Quienes llegan a través de esos operativos son controlados de forma minuciosa al pisar la tierra colorada, y antes de ser enviados a sus domicilios para comenzar un aislamiento obligatorio de 14 días.





“Los misioneros que vuelven de otras provincias, se los recibe, se les hace el test y se los envía a cuarentena si los hallamos asintomáticos”, afirmó el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, en diálogo con Radio República.







Según pudo saber El Territorio, en estos últimos días llegaron a la provincia un grupo de misioneros que estaba varado en el sur del país. Fueron alojados en un hotel de la zona del gran Posadas, donde se les realizó el testeo y el monitoreo pertinente, para recién después, con los resultados del test en negativo, dejarlos seguir viaje a su domicilio, donde deben realizar los 14 días de aislamiento.







En el mismo sentido, el Ministro se refirió a los camiones que llegan con carga desde Brasil y que tienen a la tierra colorada como espacio de tránsito, ya que su carga tiene otros destinos. Allí afirmó que “los camiones que provienen de Brasil, traen alimentos. Se controla todo, control puesto a puesto hasta que salen. No pueden parar en el recorrido del territorio misionero. No paran en Misiones, no bajan a comprar en paradores”. La situación de estos camiones había provocado inquietud en localidades como San Javier, donde el paso de estos vehículos es frecuente.