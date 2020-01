Terranova bajó decibeles entre los autos y Benavídes aceleró con su moto

Miércoles 8 de enero de 2020

Una etapa extraña fue la tercera de este Dakar 2020 en Arabia Saudita, en Neom. Un problema con el GPS de la organización originó un recorte de la prueba, al menos del cronometraje. Sin embargo, fue una jornada positiva para el piloto argentino Kevin Benavídes, que con la Honda se trepó al segundo puesto de la clasificación general. Distinta suerte corrió Orlando Terranova, que había arrancado la jornada como líder entre los autos y terminó en el tercer lugar.

La etapa y el líder de la competencia en motos es el norteamericano Ricky Brabec, compañero de equipo del salteño en Honda. “Por un problema técnico que afectó los GPS de los pilotos de moto, los comisarios decidieron cambiar las clasificaciones registradas en la llegada de la especial. La clasificación se establecerá a partir de los tiempos tomados en el way point 53, kilómetro 389”, explicaron las autoridades de la competencia.

El hermano menor de Benavídes, Luciano, fue 7° en la etapa, y pasó al 6° lugar en la general. “Tuve un inconveniente con una piedra. En una zona rocosa, me pasaron varios pilotos, entre ellos mis compañeros de equipo, y una piedra lanzada por otra moto me pegó en la mano izquierda, cuando me protegí la cara. Ese golpe me afectó mucho, ya que prácticamente me inmovilizó la mano”, explicó a Clarín el piloto salteño de KTM.

El piloto mendocino Franco Caimi (Yamaha) fue 33°; Paco Gómez (Yamaha), 59°, Leandro Cola (KTM), 65°, y Sebastián Urquía (KTM), 75°. El francés Adrien Van Beveren (Yamaha) se accidentó, se fracturó la clavícula izquierda y abandonó.

En autos, Orly Terranova pasó del dominio de la clasificación general al tercer puesto. El mando lo tiene ahora el español Carlos Sainz (Mini), que aventaja por 4 minutos al qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota).