Terminaron de acondicionar un espacio de aislamiento en Puerto Rico

El lugar, ubicado en la esquina de Verbo Divino y Pío XII, es en polideportivo que pertenece al Instituto San Alberto Magno.





En la mañana de hoy el Director del Hospital de área Ricardo Gutiérrez de Puerto Rico, Dr. Joel Cibils, declaró “estamos trabajando denodadamente y en conjunto entre salud pública, municipio y entes privados para poder equiparnos y adelantarnos al problema, estamos haciendo todo lo posible para que cuando llegue estemos preparados”.





“Para cuando llegue la contingencia tendremos un protocolo y un mecanismo de respuesta para tratar de resolver lo antes posible los problemas que nos pueda generar el COVID-19” afirmó Cibils.





El director del hospital confirmó que “en la jornada de hoy, reunidos con el equipo de contingencia del municipio, también se trabajará en el diseño del plan de acción estratégico evaluando los recursos humanos y materiales, el equipamiento de protección para el personal y el paciente, los insumos, las dietas, comidas, etc. tratando de adelantarnos un paso al problema”.





“La cuarentena es la herramienta que tenemos hoy para prevenir, pero el virus va a llegar más tarde o más temprano, la idea es que cuando llegue sea en menor cantidad posible y que ataque a la menor cantidad de gente posible, mientras tanto estamos aprendiendo de las experiencias de los países que ya tiene problemas y ahora sabemos qué no hay que hacer”, dijo el doctor Cibils.





De su lado el Dr. Marcelo Raimondi, Presidente del Concejo Deliberante de Puerto Rico, presente en la recorrida que se hizo por el predio en la mañana de hoy manifestó “estamos viendo las instalaciones, son muy buenas, hay baños en condiciones, espacio para ingreso de ambulancias, duchas, ya tenemos colocadas las camas y cocina para alimentar a los pacientes”.





“Ojala que la instalación de este hospital de campaña termine siendo una anécdota y recordemos cómo poníamos camas en el polideportivo, pero no podemos improvisar” dijo Raimondi.





Finalmente confirmó “acá aislaremos a pacientes que no sean críticos”.





De su lado el intendente Carlos Koth como titular del Comité de Crisis expresó “ésta es la manera de armar una barrera para el momento que necesitemos un lugar”.

Durante la reunión también se confirmó que las iglesias de la comunidad van a hacer un aporte solidario con una colecta de colchones, sábanas, toallas, almohadas y frazadas.





Puerto Rico ya tiene una zona de resguardo para enfermos que necesiten estar aislados pero que no necesiten estar internados en caso de enfermarse de coronavirus. El espacio será utilizado solamente si la disposición de camas de la salud pública y de salud privada no es suficiente.“Le pedimos a la gente que no se asuste, las imágenes son fuertes lo sabemos pero la idea es prevenir y estar preparados y recordar también que todo esto depende de nosotros” dijo el intendente Koth.Las autoridades solicitaron que esos elementos “estén sanos, en buen estado, higienizados y en condiciones de ser usadas inmediatamente”.