Tereré, chipa y playa

Viernes 10 de enero de 2020

Foto: Natalia Guerrero

Arena hay en cualquier lado. Será más gruesa o más fina, más clara o más oscura, pero es arena. ¿Agua de mar o de río? Salvo por la sal y alguna que otra cosita, sigue siendo H2O. Aunque no lo veamos, el sol siempre está y es el mismo en todos lados. Ahora, plantas acuáticas, tereré para refrescarse y, sobre todo, un servicial vendedor que ofrece un manjar de almidón de mandioca y queso, eso sí que no se encuentra en todos lados. Quizá no alcance el dinero para ir al Caribe, a la Costa Atlántica o a Brasil, quizá haya plata pero no tiempo por cuestiones laborales. O quizá, sólo quizá, el arraigo de la chipa en la playa de El Brete pueda más que los cantos de sirena dolarizados y con un 30% de recargo.